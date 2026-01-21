《社論》投資美國 台灣產業鏈布局的新挑戰

全球經貿表現迄今仍受地緣政治及貿易政策等不確定性影響，美台關稅談判出爐後，加上台灣將對美巨額投資談判條件下，未來台灣產業鏈勢必將面臨新的調整，半導體相關供應鏈也可能大舉赴美。延伸美國的同時，根是否仍留台灣？新的挑戰才要開始。

台灣經濟正處於高成長後的調整期，未來主要受多種因素影響，包括AI產業動能等人工智慧與半導體需求持續支撐出口，帶動民間投資與AI新創等公共預算，另外地緣政治與貿易政策中，美國關稅政策及美中科技競爭造成的供應鏈重組，將為傳統產業帶來新的壓力。台灣正被期待成為全球AI發展的關鍵支柱，但也同時承擔政治與安全上的風險，未來一年，將考驗這場世界科技繁榮，是否真能如質如實的回饋到台灣經濟發展。

我國去年十二月外銷訂單七六二億美元，較上月增四·四％，較上年同月增四三·八％，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶積極備貨，但部分傳統產業受海外競爭及需求動能低緩影響，抵銷了部分增幅。經濟部分析，未來地緣政治及貿易政策等不確定性因素，仍影響全球經貿，但人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程，以及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助於維繫我國外銷接單成長動能。

根據外銷訂單受查廠商對一一五年一月份接單看法，預期接單將較一一四年十二月份增加之廠商家數占一六·五％，持平者占五六·六％，而減少者占二六·九％，按家數計算之動向指數為四四·八；按接單金額計算之動向指數則為四六·五，預期一一五年一月份整體外銷訂單金額將較一一四年十二月份減少。

面對半導體產業鏈全球布局趨勢，台灣未來的策略因應恐也將出現新的模式，須更為嚴謹，包括核心技術研發不出走，政府與企業堅持技術領先原則，確保最先進製程如二奈米及一·四奈米以下，以及關鍵研發中樞留在台灣，才能掌握全球八成以上的先進製程產能。另強化在地供應鏈韌性扶植本土供應商，鼓勵鋼鐵、化學等本土廠商轉型進入半導體供應鏈，降低對國外設備與材料的依賴。

從諸多數據來看，今年仍是個挑戰年，加上台積電赴美再增設新廠所投下的人力物力資源，恐將對台灣半導體產業鏈形成新的變化與挑戰。