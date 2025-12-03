〈社論〉拿三個諾貝爾獎，能救高教孱弱體質？

2022年台大國發所爆出林智堅（左）等論文抄襲案，外界從黌宮高牆外驚見學術殿堂竟淪為論文工廠。(取自王鴻薇臉書)

賴清德總統日前發下豪語，希望台灣在未來三十年內，能在物理、化學、醫學等三個領域，至少增加三位諾貝爾獎得主；加上中研院、台大等學研機構合力推動「台灣橋樑計畫」，陸續邀請三十一位諾貝爾獎得主來台舉辦講座，一時之間台灣學術界瀰漫著諾貝爾熱。期待台灣誕生三位諾貝爾獎得主，固然讓台灣學術界可能因夢想而偉大，但賴總統也必須省思：只顧著眺望天邊的彩霞，會不會忽略了眼前的玫瑰？

翻開諾貝爾獎獲獎史，和台海兩岸有關的諾貝爾獎得主，連同達賴喇嘛在內，共有十三位；但是，從小在台灣求學到大學畢業、乃至碩士學位的諾貝爾獎得主，卻僅李遠哲一人。朱經武、吳茂昆等學者雖然呼聲頗高，加上賴總統表示有兩位潛在人選，但這些學術菁英始終與諾貝爾獎緣慳一面。相較於獲獎時為日本籍的諾貝爾獎得主達到二十七位，台灣的確有很大的追趕空間。

賴總統的豪語，表達了台灣學術界、乃至一般民眾對台灣產生諾貝爾獎得主的渴望。但即以李遠哲而言，他雖然在台灣取拿到士學位，博士學位卻是在美國獲得，學術研究生涯也泰半在美國度過，獲得諾獎時更是雙重國籍，洋墨水的成分難免掩蓋了台灣本土味。更積極而言，如果台灣能產生一位在台灣接受完整學術訓練、學術研究生涯也長期以台灣為基地的台灣原汁原味諾貝爾獎得主，更能讓台灣學術界揚眉吐氣！

不過，儘管台灣原汁原味諾貝爾獎得主值得引頸企盼，但整體高等教育品質卻更攸關台灣長遠發展以及全球競爭力。惜乎近年台灣高教走向扭曲、體質孱弱，政府卻一直拿不出有效對策。

首先，少子化海嘯猛襲，越多私立大學沒入淹水線，這本已是個嚴重衝擊，兩岸關係低盪導致陸生不再來台，更是雪上加霜。十幾年前大專校院就亮起招生警訊，轉瞬間一一七學年度可能創下歷史最低點的招生斷崖就已近在眼前。扣掉已經退場的大專校院不算，估計一一七學年度有近四十所大學面臨停招、甚至退場危機，恐逾一百五十一所大專校院總數的四分之一。日前教育部宣布爭取到六十五億元協助公私立大學經營，卻不知能否救回早已奄奄一息的大專校院？

其二，學術倫理式微，根據國科會統計，最近九年因抄襲、造假、變造等違背學倫案件，處罰一百零五人次。二０二二年台大國發所相繼爆出林智堅、鄭文燦等論文抄襲案，外界從黌宮高牆外驚見學術殿堂竟淪為論文工廠。去年十一月，台灣師範大學爆出教授級教練周台英脅迫學生抽血檢查，當作學術研究資料以取得博士學位，將學術倫理棄若敝屣。台大、台師大都是台灣頂尖大學，台灣整體學研環境慘遭學倫案件汙染又恐「冰凍三尺，非一日之寒」，堪稱斯文掃地。

其三，學生選讀科系取向失衡，「重理工、輕人文」更趨嚴重，薪水高、易就業的科系成為選填志願優先選項。賴總統喊出三十年三位諾貝爾獎得主之後，中研院院士陳培哲慨嘆「現在的大學，不是為了學問，而是為了吃一口飯」，「職業化」的學術文化缺乏對基礎科學的信仰與文化自信，開不出「諾貝爾之花」。陳培哲的話看似針對賴總統，實則直指台灣高教的扭曲。

以上三者不過是主要症狀，政治介入校園、高教資源既患寡又患不均、一０八課綱禍延高教等等問題，三位諾貝爾獎得主救得了嗎？