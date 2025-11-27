《社論》援引聯合國憲章，民進黨不應選擇性失憶

近期在中共當局與日本雙邊關係急速冷凍、賴政府力挺日本、民進黨與國民黨針對「一國兩區」是否存在的激烈對陣氛圍之下，外交部搬出聯合國憲章、內政部長劉世芳大談憲法，試圖鞏固自己的說詞。但值得注意的是，無論是外交部還是劉世芳，甚至是其他民進黨政治人物，卻犯了選擇性失憶的老毛病，反而讓自己的邏輯露出大漏洞。

日本首相高市早苗一席「台灣有事」、日本「存立危機事態」相關言論，導致中共當局與日本政府陷入嚴詞叫板，大陸駐聯合國大使和駐日本大使先後以聯合國憲章反擊，主張高市的言論是「對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益」，大陸方面擁有「堅定捍衛國家主權和領土完整」的「自衛權」。

賴政府外交部挺日挺到底，也搬出聯合國憲章，強調「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國無權置喙及干預」。一時之間，台海兩岸外交當局都把聯合國憲章當作「以子之矛、攻子之盾」利器。

持平而論，一個聯合國憲章、各自表述，兩岸外交當局都擷取對自己有利的角度，這在言詞攻防上事屬平常；但僅從台灣內部的角度來看，我外交部援引聯合國憲章卻自陷難以自圓其說的尷尬處境，最基本的原因在於，聯合國憲章第二十三條明定，「安全理事會以聯合國十五會員國組織之。『中華民國』、法蘭西…為安全理事會常任理事國」。

如果民進黨主政下的外交部正視聯合國憲章，就必須依循聯合國憲章第二十三條，承認中華民國退出聯合國之前就是中國在聯合國的唯一代表，而中華民國領土當然包括台灣，民進黨有何立足點主張聯合國大會通過的二七五八決議未提及中華民國統治的台灣？質言之，近年來民進黨動輒以「中華民國台灣」取代「中華民國」，在聯合國憲章之前根本就是偷換概念的鴕鳥之舉。

類似的選擇性失憶或扭曲解釋，也出現在朝野對「一國兩區」的論辯上。面對國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」的說法，劉世芳以內政部「按照憲法規定」反駁蕭旭岑的說法，陸委會主委邱垂正也指出「一國兩區」說法「超譯」、太過簡化「容易誤導」，甚至還搬出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「兩國論」說法。儘管劉世芳、邱垂正拿出「中華民國憲法」印證自己說法的合理性，但事實上卻完全漠視中華民國憲法架構規定。

簡言之，中華民國憲法第十一條明定中華民國包括「自由地區」與「大陸地區」，兩岸人民關係條例依此在第一條明定，該條例係國家統一前規範「台灣地區」與「大陸地區」人民往來，處理衍生的法律事件。中華民國憲法增修條文、兩岸人民關係條例白紙黑字明定中華民國是「一國兩區」、大陸地區屬於中華民國領土，劉世芳、邱垂正的說法根本就是虛言矯飾！