《社論》撫平社會創傷 執政政府責無旁貸

社會風氣與治安息息相關，北捷隨機攻擊案，連日來各方揣測不斷，更引發社會焦慮與不安，這宗蓄意投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，之後起出疑似擬訂的計畫性行動，手法不僅特殊，更是國內歷來少見的刑案。台灣近來政治對立，社會氛圍漸失和諧，貧富不均日漸拉大，年輕一代對前途感到茫然、看不到未來，北捷隨機攻擊案對台灣治安不僅是一大警訊，更是社會慘痛創傷。

安逸過久易失警覺，因應隨機殺人案，北捷二十四日宣布搭乘新規，旅客若無正當理由戴防毒面具、頭盔、面罩等裝扮，足以引發危安疑慮且經勸導仍不改善者，將拒絕運送。違反規定者，視情節與警察人員強制護送離開車站，也會通報警方記錄。至於基於尊重多元文化與個人裝扮意願，對於戲服、布偶裝、COSPLAY等服裝，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。這項新規，可以預見未來北捷規範只會多不會少，儘管可能造成民眾不便，但這是必要約制，相信在以維護捷運系統安全、乘車秩序為先的考量上，大多民眾仍將樂見，並會給予支持與配合。

社會風氣敗壞與台灣政治分化、社會對立脫不了關係，如何化解將是執政政府重要課題，包括從制度、媒體及公民參與等多面向著手，建立制度化的協商機制，推動跨黨派對話，建立常態性的政黨領袖會議，針對重大民生議題尋求最低限度共識，甚至聯合政府或政策結盟，在立法院推動議題導向的合作，減少政治零和對抗，讓少數黨意見也能納入決策，以降低政治面的對立與紛爭。

資訊環境與媒體識讀對社會風氣影響巨大，如何強化媒體中立，調整政論節目過度情緒化煽動，建立更獨立的第三方事實查核機制，導正假訊息與認知誤判，以及提升數位素養，鼓勵接觸不同立場資訊，將同理心納入社會教育，用生活共同體意識，取代統獨或藍綠對立，建立可爭論但不仇恨的民主文化，將鬥爭轉化為競爭。

台灣的貧富差距逐年擴大，物價不斷上漲，年輕人普遍低薪，已難追上狂飆的房價，加上兩岸近年處於兵兇戰危，更是人民一大憂慮。經濟不振與缺乏安全感的社會，將是治安上的一大隱憂，政府無長遠國家規劃，卻頻用公帑貼補，債留子孫的結果，不僅加深下一代壓力，更增加相對剝奪感的不滿。

低薪、無業、少子化及詐騙案的猖獗，社會現已充斥各種焦慮與不安，儘管北捷隨機攻擊案仍有許多不明成因及作案動機尚待調查，但撫平社會的創傷，執政政府責無旁貸。