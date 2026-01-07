〈社論〉操弄統獨玩火自焚 民進黨裡外不是人

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」等文字，國民黨主席鄭麗文（中）質疑是賴總統私下授意玩兩手。(中央社)

民進黨賴系立委林宜瑾領銜推動刪除兩岸人民關係條例中「國家統一前」、「地區」等文字，但新聞才剛曝光就傳出已經撤案。事實上，綠委企圖以修法手段操弄統獨議題已經不是第一次，玩到火燒自己也不是第一次；林宜瑾再次掉入裡外不是人的窘境，不知能否讓綠營更務實對待兩岸關係，以及兩岸關係牽涉到的複雜處境？

統獨議題不但在台灣內部一直是個敏感議題，中共方面更稱「台灣問題是中美關係中最敏感、最核心的議題」、「中美關係第一條不可逾越的紅線」。正因為事涉敏感而且複雜，過去台灣政治人物論及兩岸議題時，大多謹慎處理，避免無事生波、甚至招惹禍端；但近年來民進黨操弄「抗中保台」不但獲取政權，更已食髓知味，綠營政治人物還動輒企圖藉此拉抬聲勢。不過，卻也不乏操弄過頭反而偷雞不成蝕把米的案例。

林宜瑾此次遭指翻車之後，想藉「沒有成案何來撤案」反擊在野黨，但該案已有二十多位民進黨內不同派系立委連署，林宜瑾、甚至背後影武者的意圖確屬昭然若揭，「何來撤案」只不過是模糊焦點的說詞。進一步看，去年十二月六日「務實台獨工作者」賴清德總統才剛說「沒有另行宣布台灣獨立的必要」，企圖淡化台獨色彩，但賴清德擔任台南市長時力挺「賴神」的台南市議員林宜瑾，卻隨即以現任立委之姿操弄統獨議題，弄巧成拙反成網內互打。

無論林宜瑾是自動自發、還是背後有影武者，都該牢記陳水扁說的「我不能騙自己，也不能騙別人，（台獨）我做不到就做不到」；而且，即使時移世異，美國仍然持續重申「反對（台海）任何一方片面改變現狀」，這也是二０二０年五月蔡易餘等民進黨立委大翻車的關鍵因素。

當時蔡易餘、陳亭妃等五位綠委擔任提案人、二十四位綠委連署，提案把憲法增修條文前言「國家統一前」修改為「國家發展」，但沒過幾天提案人自行撤案。此次林宜瑾把當時的過程在自己身上複製、貼上，後果也幾乎是複製、貼上，林宜瑾兀自惹了一身羶。

再來一例，二０二０年九月陳亭妃等正國會綠委推動修憲，除了刪除「國家統一前」，還有變更中華民國領土範圍，以及另訂國旗、國歌、國徽等內容，此案獲得幾乎全體綠委連署，但最後也在幾乎沒有綠委護航的弔詭情境下，被國民黨立委退回程序委員會，就此胎死腹中。這些民進黨立委到底是喊爽的？還是實踐阿扁不能的「騙自己、騙別人」？還是不惜把台灣推向險境？

從修法條件來看，確實不能排除民進黨推動刪除「國家統一前」虎頭蛇尾，只是喊爽的，或是騙己騙人的可能性。畢竟，在當前藍白合立院席次穩穩過半的現況之下，民進黨修法闖關成功的機率幾乎是零；更何況，蔡英文執政時期民進黨完全執政，立院席次妥妥輾壓在野黨，民進黨仍然不敢越位，其動機本就啟人疑竇。

再從台灣的外部環境來看，長期以來美國始終反對台海任何一方片面改變現狀，一九九八年美國總統柯林頓訪問中國大陸時，更宣示「不支持台獨」等「新三不」；如今美國總統川普心心念念今年春天訪問北京，又傳出中共當局可能施壓川普正式表態反對台獨。以川普捉摸不定的交易性格來看，賴清德和民進黨還想當麻煩製造者，讓美國與中共當局共管台海？