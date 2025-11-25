（社論）擔任公職不應效忠敵對國家

立法院國民黨團擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，並搭配合藍委提出修法將中配入籍年限從六年縮短成四年。內政部長劉世芳表示，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，在台任公職只能對單一國家效忠，特別修法針對中配，是非常奇怪的特權條款。她說，「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」。國民黨批評劉世芳的言論違反憲法增修條文及兩岸人民關係條例，挑動兩岸敏感議題，製造事端，讓台灣陷入風險，應立即下台。民進黨則示警，藍白透過修訂「國籍法」等手段， 讓中國有更多介選空間，台灣的未來恐變成「由中共決定」。除了國會攻防，國民黨副主席蕭旭岑也另闢戰線，強調兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是一中憲法，包含一國兩區的規定，才能確保跟中國有共同政治基礎。中國是外國或是本國，拿中國籍可以當台灣官嗎？藍綠為此爭辯不休，反映國家認同分歧，看來非一時半刻能解決。

廣告 廣告

國民黨表示，劉世芳把「國籍法」中的「外國」延伸至中華人民共和國，漠視兩岸人民關係條例所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。依「中華民國憲法增修條文」明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」，因此，兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，非民進黨所暗示的「兩國關係」。幾個月前，民眾黨不分區立委排名第十五的中配李貞秀卡在「國籍法」問題，當時劉世芳就明確表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，政府的立場是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。民眾黨質疑，中華民國憲法並不承認中華人民共和國為國家，蕭旭岑當時也批評劉世芳說法是違憲的「新兩國論」。

憲法前言提到「為因應國家統一前之需要」，所指的「統一」即為中華民國統一；兩岸人民關係條例將中華民國劃分為台灣地區和大陸地區，讓中華民國管轄範圍及於大陸地區，立法旨趣除牽就政治現實，兼有確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民往來衍生之法律事件，是為解決實際問題，如果因此認定中國是台灣的一部分，未免太阿Ｑ。中華人民共和國是一個國家，是國際常識，也是政治現實，不會因為我們承不承認而改變。國際社會所認知的一個中國，就是中華人民共和國。中國國台辦言人陳斌華說，「一九四九年十月一日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府」。北京眼裡，中華民國早已壽終正寢。承認一中憲法、一國兩區，主張大陸不是外國，只會讓台灣成為中國的一部分。

公職人員不能效忠兩個國家，更不應效忠敵對國家。「國籍法」若依國民黨團意見修改，宣示中國就是本國，台灣人就是中國人，中華民國主權將被稀釋， 台灣掉進「香港化」陷阱也就為期不遠。台中市長盧秀燕議會答詢時表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職，要以中華民國為唯一效忠的對象，顯然藍營仍有清醒的聲音。