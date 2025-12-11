《社論》政府勿放任社群平台侵害兒少身心健康

澳洲自十二月十日起正式成為全球第一個全面禁止十六歲以下使用社群平台的國家，引發全球熱議。從TikTok、YouTube到Instagram、臉書，十大平台被要求自即日起封鎖未成年用戶，否則最高可被處以近新台幣十億元罰款。在科技深入生活、兒童與青少年大量沉迷網路的情況下，澳洲新法上路凸顯一件事：守護兒少不能等到危害發生後才想到亡羊補牢。

澳洲政府指出，在禁令實施前，八到十五歲族群的社群使用率高達八成六，已遠超過家長能承擔的風險，臺灣情況也相去不遠。許多家長反映，小學生從一年級便配戴能上網的智慧手錶，比手機更難管理，老師也無法全面掌握訊息來源；更有人擔心孩子被數位世界綁架，童年被短影音碎片化、注意力被演算法侵蝕。這些現象都在教室與家庭中真實上演，值得政府與社會高度警覺。

不少臺灣家長坦言，孩子「被手機綁架快樂童年」；也有人指出，社群內容充斥不當價值觀、暴力、色情暗示與詐騙訊息，兒少難以辨識，極易受到誤導。甚至「有孩子才上小學，便沉迷短影音、模仿網紅用語，或接到詐騙私訊」，這些都不是假設，而是正在發生的現實。

反對的聲音同樣值得重視，有青少年認為「社群平台是他們找到同伴的主要方式」，若全面禁止，可能使部分青少年更孤立、缺乏支持系統。因此，兒少網路政策必須同時兼顧保護與支持，避免弱勢孩子在制度下失去求助管道。

整體而言，澳洲的規範具有一定參考價值，面對科技無孔不入的商業策略，政府不該缺席；更不能再把兒少網路安全寄望於企業「自律」，或將青少年身心健康完全推給家庭自行承擔。

目前臺灣僅有建議使用年齡，缺乏強制力，許多家長即使想限制，也敵不過平台設計，孩子能輕易以分身帳號、VPN或匿名社群規避規範。與其讓家長單打獨鬥，不如由政府建立更完善、具制度性的防護網。

為減少社群平台對兒少的負面影響，建議政府從以下方向著手：一、研議最低使用年齡限制，即使不採全面禁止，也應清楚訂定一定的限制，並要求平台負擔實際驗證責任；二、要求平台導入兒少保護機制，包含不當內容篩選、訊息限制、推播透明化、標註來源及預設低風險模式，使平台義務具體化；三、強化學校與社福體系的心理支持，避免兒少在失去網路依賴後無處求助；四、協助家長建立數位教養能力，推動媒體識讀、情緒管理與健康科技使用習慣。

總之，科技腳步不會放慢，政府更不能原地踏步。澳洲禁未成年兒少使用社群平台的政策，顯示「孩子的身心健康與安全，遠比平台利益更為重要」。臺灣已到了必須認真討論，並制定真正保護下一代政策的時刻，不能再讓毫無管制的社群平台持續侵蝕孩子的健康成長環境。