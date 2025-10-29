《社論》政府落實3道防線 徹底阻絕非洲豬瘟

媒體報導，台中市爆發非洲豬瘟首個案例，地點就在台中市梧棲區一座養豬場，中央下令全台實施禁宰、禁運豬隻，豬肉攤商無肉可賣紛紛被迫休業。台灣人愛吃豬肉，很多台灣美食都有豬肉成分，例如肉圓、肉粽、香腸、水餃、鍋貼、滷肉飯、貢丸湯、肉羹湯、爌肉飯、東坡肉、滷豬腳、排骨飯等。

沒有豬肉這個靈魂成分，美食就無法成為美食，因此，行政院近期要求全台豬隻禁宰、禁運再延長十天，造成很多店家關門暫停營業，因為買不到豬肉的緣故，還沒暫停營業的店家，通常就是庫存量比較多，因此還可以再撐幾天，但能撐多久沒有人知道，只能期盼非洲豬瘟可以趕快落幕。

廣告 廣告

食品餐飲業者哀鴻遍野，因為暫停營業造成營收減少，禁宰與禁運措施嚴重衝擊相關產業，因此，農業部預計一週內公布，相關補助金額、後續輔導方案。

非洲豬瘟病毒擁有強大生命力，病毒可以生存於冷藏、冷凍等環境中，但幸好高溫烹煮能夠殺死病毒，這次爆發非洲豬瘟事件，充分反映出廚餘處理發生漏洞，外界預測可能未落實廚餘蒸煮，但真正原因、前因後果，還有待政府進一步查個水落石出。

非洲豬瘟防不剩防，台灣過去沒出現這種病毒，以致外界認為應是境外傳入，建議政府落實三道防線，以便徹底阻絕非洲豬瘟，第一道防線就是邊境攔阻措施，若是依舊闖過邊境的話，第二道防線就是落實廚餘蒸煮，這樣才不會出現食安問題。

第三道防線就是強化監控系統，例如全國四百多家廚餘養豬場使用「廚餘蒸煮申報系統」，但這套系統設計簡單、沒有預先警示功能。

因此，政府應該研究如何強化「廚餘蒸煮申報系統」，讓這套系統可以預警、及時通報、嚴格監控等，避免廚餘出現致命漏洞。根據統計資料，台灣每年產出大約七十七萬噸廚餘，當中六成供給養豬業者使用、三成製成堆肥使用。其實政府早在七、八年前，曾經商討禁用廚餘養豬，但由於沒有足夠去化能量，所以沒有推動禁用措施，以致這個問題依舊存在。

因此，中央應專業評估廚餘問題，到底要不要永遠禁止廚餘養豬，如果禁止廚餘養豬的話，首先就要建立強大的去化能量。