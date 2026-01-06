〈社論〉政治卡住人事 制度獨立精神瀕臨崩盤

近日公視董事提名人事案再度陷入卡關僵局，14位董事候選人只通過4位，因故無法順利組成董事會。圖為第8屆公視董監事首次審查會議。(中央社)

公共電視台依據《公共電視法》肩負獨立、公正與服務公眾的重大使命，但每當行政院進行公視董事人選的提名作業時，卻總像把這些具有文化視野及使命的候選名單送入墳場的前奏。

近日，公視董事提名案再度陷入卡關僵局，十四位董事候選人只通過四位，因此無法順利組成董事會。這不僅是單純的審查失利，而是在國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員審查案延宕且機關幾近停擺後，再度出現的警訊。當朝野對立已然常態化，這種政治僵局正導致國家重要組織與機關陷入停擺，甚至逼近制度崩盤的臨界點。

回顧公共電視的發展歷程，董事會「難產」似乎已成為一種揮之不去的魔咒。第五屆公視董事會改選時，因政黨立場不一與審查機制瑕疵，導致董事會延宕超過九百天才完成改選。在那段漫長的看守期中，公視內部治理陷入極度混亂，甚至發生董事之間互告、對簿公堂的醜態。彼時的公視，不僅失去了引領台灣影視文化的動能，更在不知伊于胡底的法律訴訟與內部鬥爭中，耗損了社會大眾對公共媒體的信任。

遺憾的是，當權者與在野勢力顯然沒有記取歷史教訓；今日的僵局，宛如當年的翻版，甚至在當前極度激化的政治氛圍下，顯得更為棘手。

這種因為政治對立而造成的人事僵局，其代價不僅僅是「晚一點上任」這麼簡單，它正在實質上癱瘓台灣的制度運作。當董事會無法順利產生，不僅年度預算審核、重大決策制定受到影響，更嚴重的是，它讓機構長期處於「看守」或「代理」的狀態。一個缺乏正當性與穩定任期的領導階層，根本無法規劃長遠的發展願景，只能在現狀中勉強維持。對於面臨數位轉型巨大挑戰、亟需進行組織再造與內容創新的公共媒體而言，這種停滯等同於慢性自殺。

更令人憂心的是，公視的困境並非特例，而是反映了台灣當前許多獨立機關共同面臨的結構性危機。從ＮＣＣ到公平交易委員會，甚至是其他人權或監察性質的獨立單位，只要涉及到需要立法院同意或政黨比例審查的人事案，幾乎無一倖免地陷入泥淖。

這些機關的本質，在於其必須具備高度的獨立性與專業性，才能超脫行政權的指揮與政黨利益的干擾，行使職權。然而，現況卻是極具諷刺的悖論：這些最需要獨立性的機關，卻因政治力的高度介入與對抗，成為最不獨立的犧牲品。長期的制度性停擺，正在一步步逼近崩盤的邊緣，也是「治理正當性」的徹底瓦解。一旦信任基礎崩塌，公共媒體的公正性將被逐漸忽視，獨立機關則可能退化為政黨惡鬥下的橡皮圖章。

朝野為了爭奪對獨立機關的影響力，或者是為了透過癱瘓機關來打擊對手，不惜讓制度空轉。ＮＣＣ委員提名爭議與公視董事難產，本質上都是同一套劇本的重演。當人事案無法通過，機關首長或委員長期由代理人暫代，或是舊任者無限期延任，這不僅違反了民主制度中任期制的精神，更讓機關的決策品質與公信力大打折扣。

公平會跟ＮＣＣ目前皆在委員不足額的窘境下苦撐，若朝野無法放下政治算計，繼續任由人事僵局癱瘓制度，台灣失去的將不只是一屆公視董事會，而是台灣民主社會中，那一道道維繫公共利益與獨立精神的珍貴防線。在制度徹底崩壞之前，把卡住各種人事審查的政治黑手鬆開吧！