〈社論〉旅遊安全要靠政策，不能只靠祈禱！

台灣駐日代表處人員前往阿蘇火山直升機失事現場了解日方搜救情況。(取自李逸洋FB)

根據日本旅遊局統計，台灣前往日本觀光旅客人數全球排名第三，消費金額更高居全球第二。當國人前往日本或其他國家地區旅遊蔚為風潮，安全風險更需重視。日前兩名國人前往日本熊本阿蘇山旅遊，搭乘觀光直升機前往火山區不幸發生墜機意外，此一事件就值得國人借鑑。

該事件引起台日高層高度重視，行政院長卓榮泰與駐日代表李逸洋相繼表達關切，家屬也已抵達熊本；熊本縣知事公開向台灣（旅客家屬）致歉，並承諾全力投入搜救。由於觀光直升機在火山附近失事，屬日本史上首例，加上事故原因尚未釐清，使得後續風險評估與預防更加困難。

日本官方在此情況下採取保守作為，暫停相關觀光活動，直到完成搜救並釐清事故原因，這樣的處置態度值得肯定。但當前仍有兩項最重要的工作必須積極處理：其一，加快並透明化搜救作業；其二，儘速釐清事故原因。

從事件發生後日本搜救人員進行的援救行動觀察，不僅具備高度專業與救災能力，也已全力以赴；但社會仍期待搜救進度與決策考量能有更清楚的對外說明，避免不必要的揣測與焦慮。

這起事故所拋出的問題並不僅是單一意外。前往日本觀光對多數台灣民眾而言，本應是一段愉快的旅程，但「愉快」的前提是旅客是否在出發前與行程中獲得足夠且可理解的安全與風險資訊。一旦風險發生，旅客是否知道該向誰求助？若語言不通，又該如何即時處理？這些問題往往是在事故發生後才被迫面對。

事實上，過去在國際上無論是在火山步道、火山口周邊活動，或結合空中交通工具的觀光行程都曾發生因管制失靈、風險資訊不足，而造成旅客傷亡的慘痛案例。例如，二０二三年十二月三日，印尼西蘇門答臘島的馬拉皮火山發生大規模噴發，造成二十三名登山客不幸罹難；原因是印尼地方觀光機關，忽略火山警示機關要求封山的訊息。而馬拉皮火山與阿蘇火山同屬活火山，理應有相關風險警示。

另一方面，日本媒體指出，本次失事直升機的營運業者所使用的同型機過去曾發生多起事故，部分甚至被認定為航空事故或重大事故徵候。這些背景資訊是否有被完整納入觀光管理與風險告知機制中？值得進一步檢視。

從政策角度來看，這起事件至少凸顯兩項關鍵風險資訊：其一是交通工具本身的安全風險，其二是特定區域的旅遊風險。前者涉及航空器型號、營運紀錄與安全審查，後者則關乎火山活動、地形與環境不確定性。這兩類風險顯然都不是單靠旅客自行判斷就能掌握，而是政府與主管機關本應主動承擔的資訊揭露責任。

觀光發展與防災治理並非彼此對立，而是必須並存。真正成熟的觀光政策不是為了吸引人潮而忽略風險，或不願正視不確定性的存在，而是在風險仍可控的前提下誠實告知、清楚管制，並在必要時果斷踩下煞車。日本此次選擇在事故原因未明之前暫停觀光，正反映這樣的治理思維。

對台灣而言，這起事件同樣是一記警鐘。任何人在任何地方旅遊，面對高風險區域與活動時，政府是否已建立清楚的旅遊風險資訊系統？讓「美好旅程」不再建立在資訊落差與運氣之上，是政府無法迴避的課題。綜言之，觀光可以帶來感動，但旅遊安全要靠政策，不能只靠祈禱。