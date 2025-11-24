（社論）日本支援台灣 是國家利益的戰略選擇

繼日本首相高市早苗明確回應「台灣有事，日本有事」之後，內閣官房長官河野太郎近日亦明確指出，若中共對台採取武力行動，日本可能依據安保法制啟動「存立危機事態」，進而行使集體自衛權。這番言論除了引發中共跳腳，也凸顯區域安全的現實，那就是：台灣的安危，不只是台灣的問題，而是攸關日本國家存亡的核心課題。

自多年前安倍晉三故首相提出「台灣有事就是日本有事」的政治表述後，面對中共不斷侵擾的行徑，也逐漸被證實是無法迴避的地緣事實。今日，日本官方以國家安全法制為基礎，並正式將此判斷制度化，這意味著日本對亞太、印太區域局勢的風險評估，跳脫過往，已進入新階段。

廣告 廣告

台灣的和平，是日本海上交通線的防波堤 日本是一個高度依賴海上運輸的國家，其能源與糧食進口超過九成需經由海路進入國內。日本南方航線必要穿越台灣周邊海域，一旦台灣遭到侵襲或是台灣海峽被封鎖，則相當於日本通往東南亞與中東的主要航道立即被中斷。因此台海若不和平，不僅是供應鏈中斷的經濟問題，更是足以危及日本國家生存的全面危機。這也是河野所提出的「存立危機事態」的由來。台灣若失守，直接動搖到日本最核心的生命線。

中國若突破第一島鏈，美日難以接受台灣位於第一島鏈樞紐，一旦被中國控制，中共將得以自由出入太平洋，日本周邊海空域馬上承受前所未有的壓力。屆時，自衛隊的戰略縱深會被壓縮，沖繩、九州以及本州東岸，處於被中共的直接威脅。這樣的戰略推敲並不抽象，若未備戰，一旦發生將使日本自衛隊承受極大壓力。對日本而言，台灣站在反共第一線，其戰略地位是確保周邊安全最關鍵的一塊基石。

台日經濟安全高度交織，台灣的穩定即日本產業的穩定

隨著台積電赴日設廠，日本快速啟動了半導體復興計畫，這使得台日科技供應鏈形成緊密結構。台灣掌握先進製程，而日本掌握材料設備，台日在半導體業是互為關鍵環節。若台灣受到軍事衝擊，全球科技供應鏈將遭毀滅性破壞，包括日本汽車、國防科技、電子產品等產業首當其衝。因之，日本支援台灣不單單是地緣政治考量，攸關的更是日本產業的競爭力與未來。

身處民主陣線的第一排，日本無法容忍以武力及威權重塑秩序 台灣作為亞洲最堅韌的民主國家，也是亞太區域自由秩序的重要防線。若台灣因武力而被迫改變現狀，意味著民主陣營的重大挫敗，也將會助長專制中國以武力挑戰國際法。身為自由民主陣營的重要成員，日本在亞太區域扮演了重要角色，維持秩序不容退縮。支持台灣，不僅是捍衛國際規範，更是維護印太安全的實質行動，台日合作已進入務實的準備階段，聯手嚇阻中共。

日本強化南西諸島防衛部署、提升防衛預算、加速美日協同，日本還持續與台灣在非官方層面深化安全對話。這些行動及布局清楚反映日本堅強的危機意識：危機不是「是否」發生，而是「何時」發生。

所以強化本身戰技和重新評估戰略，就是對北京最有效的嚇阻，才能敲響和平的鐘。

綜上，先不論台日深厚友誼，日本支援台灣，不單是情義，也是基於日本國家利益的必然選擇。河野太郎的發言，更表示日本在政策與思維上的明確轉折，日本不只會為台灣而戰，更會為日本自己而戰，為了生存而不得不的介入。台海的和平，決定日本的未來。台灣海峽愈國際化，台灣就愈和平。