（社論）日相「台灣有事，日本有事」中國代理人破壞台日關係

日本首相高市早苗十一月七日，在眾議院預算委員會上被問到，若台灣出狀況，日本可否依《安全保障法制》行使集體自衛權時表示，「台灣有事，日本有事」，直指若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權。高市強調，日本政府會根據實際發生事態，具體個別情況做判斷。且表示，之後就相關議題會更小心發言，但不會收回言論。

高市此言觸動中國敏感神經。先是外交部副部長召見日本駐華大使，對高市「錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議」，聲稱「誰敢干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。駐大阪總領事薛劍叫囂要「斬首」，外交部建議民眾避免赴日旅遊，更在黃海行進行實彈射擊的軍事恫嚇。但日本沒有示弱，連夜要求中國對薛劍的言行有所交代。執政的自民黨通過決議，呼籲採取果斷回應，包括將薛劍列為不受歡迎人物，驅逐出日本。

廣告 廣告

日本首相清楚的彰顯台日友好關係及台灣地位的重要性。按理說，長期被中國霸凌的台灣，感謝都來不及。豈料前總統馬英九，反過來批評「躁進」，稱兩岸問題不能假手外國介入；前國民黨主席洪秀柱嗆聲，說「台海的事，關妳日本什麼事？」與中國沆瀣一氣，圍剿台灣的日本盟友，把私利置於國家利益之上。

中國是國際公認，危及國際秩序及區域和平的麻煩製造者。高市首相的宣示，意在提醒全世界，台灣安全不是孤立事件，而是印太秩序的核心，基於維護印太地區之和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫。因此台日友好，包括馬、洪的任何台灣人，都應該珍惜這份情誼。

馬、洪以批評高市首相附和中國，不但破壞台日關係，更協助中國將兩岸問題中國內政化，將台海危機中國內海化，無視台灣的國家安全。他們「反對日本干涉台海」、「質疑軍國主義回歸」和「兩岸問題由兩岸中國人自己解決」的立場，與中國完全一致。其刻意忽略台灣主權的事實，在在顯示台灣最大的敵人，不只來自中國，還有吃裡扒外的中國代理人。

日本首相重申台海穩定對日本安全的重要性，反對武力改變現狀，這是目前國際主流民主國家的共同立場，相關言論對台灣而言是友好的訊號。當馬、洪高調批評日本政府，論述方向與中國官方一致時，當然不符合台灣利益。台灣對日本的好感度常年高居不下，在此社會氛圍下，馬、洪不談中國威脅，反過來質疑日本的善意，政治動機令人不齒。

盡管中國以各種手段威脅日本，日本《共同社》進行全國民意調查，發現高市內閣的支持率達六十九點九，比十月剛就任時增加五點五％，不支持率只有十六點五％，表態「台灣有事，及日本有事」後民調創下新高。

對於若台灣有事將行使集體自衛權，贊成與傾向贊成的高達四十八點八％，反對的有四十四點二％。增加防衛經費強化國防，有六十點四％贊成，三十四點七％反對。美國駐日大使葛拉斯嚴詞批評戰狼外交，更嘲諷中方的不理性行為，大力鞏固了日美同盟，這讓高市首相有了底氣。

馬、洪的惡行，可能造成盟友質疑台灣的戰略立場，台日深厚情誼也可能受到傷害。台灣政府應該清楚表態支持高市首相，與日本全面深化交流，共榮共存。不只「台灣有事，日本有事」，也要形成「日本有事，台灣有事」的緊密同盟。