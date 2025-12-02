〈社論〉明年參與APEC難樂觀 賴政府應未雨綢繆

南韓APEC領袖合照，林信義與習近平擦身而過，全程無互動。（中央社）

南韓月前主辦的年度ＡＰＥＣ峰會剛落幕，我國總統特使代表林信義向國人報告與會成果之際，就傳出明年出席ＡＰＥＣ非正式領袖會議將面臨高難度考驗。箇中原因在於明年主辦單位是中國大陸，而最大癥結就是當前兩岸關係持續惡化，雙方互信付之闕如，屆時該如何送出邀請函、誰出席符合各自需求又不會引發爭議，及陸方該如何稱呼我國代表團等問題，將考驗雙方智慧。

中國大陸已主辦過兩屆ＡＰＥＣ非正式領袖會議，最近一次是在馬英九主政期間，由於雙方有默契，我方出席特使蕭萬長並未遭不公平對待，一切均按照ＡＰＥＣ慣例。鑑於賴政府與北京各有盤算、更不可能輕易妥協，接下來兩岸恐怕會歷經極具衝突性的協商折衝，必將產生不少齟齬及分歧。

據了解，我方去年就曾為了明年ＡＰＥＣ非正式領袖會議出席問題，與大陸官方交手。經過兩岸多次磋商，台灣也向其他會員國說明我方關切，最終促成大陸讓步，承諾將依ＡＰＥＣ規範、保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並維護出席人員的人身安全等兩承諾。

美國國務院就說，「美國堅持所有ＡＰＥＣ會員經濟體，包括在ＡＰＥＣ稱為『中華台北』（Chinese Taipei）的台灣，都應依據ＡＰＥＣ的方針、規則及既定慣例，充分且平等地參與，這一點已獲中國在提出二０二六年主辦APEC時確認」。

但大陸外交部和國台辦近日竟表示，陸方將依據ＡＰＥＣ規則與慣例履行主辦國義務，各方順利參與將不成問題，但「我們想強調的是，中華台北參與ＡＰＥＣ活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的ＡＰＥＣ諒解備忘錄，而非任何安全問題」。

換言之，若中共堅持以其「一中原則」為台灣參與ＡＰＥＣ峰會的前提，在賴政府不可能退讓的情況下，明年缺席的機率很高。因此，外交部強烈譴責對岸矮化及排除台灣的惡劣意圖，陸委會也表示明年的情況不容樂觀，政府會評估這種狀況，也會堅守台灣會員國地位跟尊嚴。

既然賴政府已預知明年參與峰會的風險，是否應開始籌劃各項因應方案，不要重蹈陳水扁政府無法與對岸達成共識，最後一刻才放棄派特使出席的覆轍。相較於民進黨首次執政的紅綠磨合，現在的兩岸關係更形險峻，賴清德一意孤行的結果就是台海風險日益升高，若不儘速從深化彼此互信著手，再多的國防經費都難消弭衝突因子。

國家尊嚴及主權地位固然要捍衛，但賴政府不能囿於僵化的意識形態，卻忽略參與國際活動更能凸顯我國主權象徵的重要性。此外，台灣明年底將舉行地方選舉，被視為賴清德能否連任的重要關卡，國人更擔心民進黨可能會誇大中共打壓台灣的效果，試圖藉這議題打悲情牌以拉抬低迷選情，這將寫下把國家利益當選戰工具的惡例。

平心而論，雙方對當前兩岸僵局都有責任。若大陸自認為泱泱大國，就該有氣度接受台灣以符合ＡＰＥＣ規則及通例，與其他會員國共同平等參與所有活動，亦不該以主辦方優勢意圖矮化應享有公平待遇的台灣，否則將更不利於兩岸和解。

同理，賴政府應以遵循ＡＰＥＣ規則及通例來據理力爭，切莫摻雜無謂政治操作，更不能意圖以大內宣手法模糊協商焦點，才能同時藉此爭取其他會員國的力挺與支持。國人當然支持政府全力參與國際活動，但也期望民進黨務實看待國際及兩岸情勢變化，為中華民國有效拓展外交空間。