《社論》普發現金一萬元 錢應用在刀口上

最近熱門的民生大事，就是普發現金一萬元，這件事從在野黨提出來，執政黨起初不太同意，後來順應民意之下，現金總算發下來。媒體報導，行政院執行普發一萬元措施，自十一月五日上午八時開始，依照身分證尾數分流登記，首日就湧入一百二十三萬人搶著登記！

這次發放現金方式，政府總計規劃五個途徑，這些途徑包括登記入帳、ATM提領現金、郵政櫃檯領現、直接入帳，以及特定偏鄉或矯正機關造冊發放。依照行政院公告，共有六類人員能夠領取，第一，台灣現有戶籍國民；第二，獲得居留許可無戶籍國民。

第三，得到永久居留許可外國人士；第四，大陸地區、港澳、外國人為我國國民配偶，而且獲得居留許可者；第五，政府機關派駐國外員工及具有我國國籍的眷屬；第六，一一五年四月一日至三十日在我國出生新生兒（具有我國國籍）。

普發現金一萬元成為重要的生活話題，婆婆媽媽買菜時也會討論，上班族工作之餘總會聊到普發現金，很多人也計畫拿這筆錢去旅行、購物及滿足個人消費需求等，然而，美國總統川普提出對等關稅政策，這項政策影響世界各國，台灣當然也不能例外，後續造成哪些衝擊尚未明朗，中央仍在盤點現況、沙盤推演，持續關注台灣經濟面、產業面是否受到嚴重影響。

因此，民眾拿到一萬元現金之後，建議不要馬上把錢花掉，而是「錢應用在刀口上」，如果家庭經濟受到影響，應該拿來貼補家用比較妥當，如果家庭經濟仍舊穩健維持，這時就能依照個人需求進行規劃，想要旅遊就去旅遊，想要購物就去購物，畢竟一個人領取一萬元，如果家中共有五個人，就能領取五萬元。

普發現金一萬元，讓老百姓相當期待，但民眾也希望，中央能夠善用每一塊納稅錢，老百姓把錢用在刀口上，中央也應把錢用在刀口上，在野黨也應監督政府，讓政府謹慎使用所有預算，畢竟，納稅錢都是來自老百姓身上，都是老百姓辛苦賺來的錢，只要善用每一塊錢，政府就能贏得民意，反過來說，如果浪費每一塊錢，政府將會失去民意！