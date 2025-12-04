〈社論〉東亞地緣政治動盪 賴政府只想搭便車

中國大陸軍事實力日益強大，日本國內主張應擴大美日安保條約適用範圍並強化自衛隊戰備能力的呼聲也在增高。（路透）

日本首相高市早苗上月在國會表示「台灣有事可能會觸發日本行使集體自衛權」，瞬間引發日本與中國大陸的外交危機，迫使美國總統川普不得不分別與中國大陸國家主席習近平及日相視訊通話，希望能盡快弭平歧見，以免雙邊關係惡化到不受控。顯然，近期發展凸顯一個事實：亦即，東亞地緣政治版圖正經歷盤整階段，中共希望恢復其大國地位，日本則難忍北京的勢力擴張，任何小摩擦都可能釀成衝突。

「臥榻之側豈容他人酣睡」足以形容當前日陸關係，更是美陸在印太地區霸權競爭的寫照。美國二戰後在國際社會推動以民主自由為基礎的國際秩序，打造對抗共產集團的民主陣營。除了多數亞洲國家，中國大陸七十年代也受益於華府的「聯中制俄」策略，才得以在文化大革命之後有重新站起來的機會。

然而，中國大陸軍事實力隨著經濟發展的成熟日益強大，首當其衝的日本，國內主張應擴大美日安保條約適用範圍並強化自衛隊戰備能力的呼聲也在增高。更甚者，東京過去礙於北京顏面，皆以模糊字眼帶過「周邊有事」的適用範圍，但由於台海軍事衝突的可能性急遽上升，日方也不得不對外宣示其嚴正關切，「台灣有事等於日本有事」就是在這種背景下產生。

令人棘手的是，北京和東京外交齟齬還摻雜了歷史糾葛與法理論戰，根本就是「剪不斷、理還亂」的棋局。中共長年從被害國角度迫使日本必須小心翼翼處理台海問題，且和平憲法對其武裝部隊的限制更令北京在道德高度予取予求，都讓日陸與日台關係在過去數十年處於相當不正常狀態。

爾今，中國大陸與日本逐漸不滿足於現狀，前者亟欲在印太地區發揮其政經軍影響力，達到民族復興的目標，並對美國全球霸主地位形成挑戰。反之，東京的立場則擔憂，高舉民族主義大纛的中國大陸，已不願服膺於美國推動以民主自由規則為基礎的國際現狀，必然會尋找修正並挑戰美國地位的任何機會。因此，日本近年來積極強化與菲律賓軍事合作，並改善與南韓的雙邊關係，無非是為了因應中共壓力的準備。

同理，當中共持續施壓台灣時，日本很難想像自己能置身事外，因此高市早苗一改過往的模糊立場，直陳日本因應台海衝突的可能選項。北京強烈反彈可預期，不過雙方反應卻也精確地道出周邊國家的真實心聲與擔憂。

對此，台灣歡迎日本的表態實屬正常，唯民進黨切莫高興過早，畢竟日陸外交危機的主體是台灣，在肯定高市之餘，也該想想台海現狀近年來為何已淪為國際社會最擔憂的衝突熱點！日本關切台海風險是基於自己的國家利益，但從未明說必然會介入。高市的話說得滿，但行動與否仍須美國做最後決定，因為台海爆發衝突若未直接波及日本，是否構成存亡危機事態仍有待商榷。

面對台海風險，最令國人擔憂的是民進黨搭便車的投機心態。賴清德總統只觸及擴增國防預算的表面，卻不敢直面國家深層問題，像是能源短缺及兵員不足等，把國安議題當成醜化在野黨的工具。因此，才會出現他先投書外媒，再回頭向國人報告的荒謬之事，連審查預算之責的立法委員都被蒙在鼓裡。國人無法信任一個以鴕鳥心態面對險惡環境的政府，恐怕只能自求多福了。