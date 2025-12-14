（社論）民進黨慎防南部翻車

隨著二○二六選舉黨內初選逼近，各政黨硝煙激增，黨內互打、隔空互嗆，好不熱鬧。而一向被民進黨視為禁臠，宣稱隨便派個西瓜出來都能當選的南部幾縣市，卻是陷入風雨飄搖的局面，令人懷疑南部鐵票是不是生鏽了？即使已經連續執政十年，民進黨也是必須慎防南部選舉翻車。

南部縣市南高屏是民進黨的大本營，但是明年的選舉卻讓民進黨想躺著選也難。首先是臺南市長的選舉，最有優勢的人選是陳亭妃，以目前公布的幾分臺南市長初選民調來看，民進黨陳亭妃大勝國民黨立委謝龍介、前立委陳以信，也持續穩定領先黨內對手林俊憲至少十個百分點。但問題在於陳亭妃並非總統兼黨主席賴清德屬意的人選，他中意的是自己的子弟兵林俊憲，目前陳、林二人已經鬧得不可開交，如果未來初選情況惡化，必然造成不可彌補的裂痕，嚴重影響二○二六年選戰的團結，對民進黨是很嚴重的內傷。至於對外方面，陳亭妃對謝龍介有一定優勢，但林俊憲卻沒有明顯領先謝龍介，且過去民進黨在臺南執政時期的斑斑劣跡，八十八槍槍擊案、光電弊案、爐渣弊案、議長賄選案，再加上風災善後情況不佳所造成的惡劣印象，讓臺南不管推出陳亭妃或林俊憲，選情都不容樂觀。

廣告 廣告

至於高雄市長方面，民進黨將由目前浮出檯面的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺四人進行初選，形成四搶一的局面，國民黨則由立委柯志恩捲土重來。柯志恩自從上次鎩羽之後，便深耕高雄，且先前接獲民眾陳情，舉發了大樹、旗山、美濃等幾個嚴重弊案，目前已形成一定氣候，具備挑戰民進黨的資格。反觀民進黨四人，原本行情最被看好的林岱樺，因不為賴清德所喜及官司纏身拖累，處處掣肘，而躍躍欲試的賴瑞隆，卻因兒子霸凌案而氣勢頓挫，未來問鼎百里侯的希望日漸渺茫，反而許智傑和邱議瑩可能因此意外得利，但在最終初選結果出爐前，民進黨諸戰將必然限於網內互打的亂局，無暇顧及國民黨的柯志恩，也給了柯志恩穩定壯大的契機。

二○二六年的選舉，南高二市絕對是民進黨、賴清德的重中之重，這兩都不僅是賴清德的本命區和起家厝，更是民進黨長年以來的鐵票區，絕對輸不得也輸不起。

總結問題，目前陳亭妃、林岱樺兩人與民進黨貌合神離，隱然挑戰賴清德黨內權威，如果任令其參選、勝選，則黨內其他同志將難以接受，賴清德的威信必然遭到打擊，這也是賴清德所面臨的嚴肅課題。此外，臺南高雄所發生的諸多弊案，都會拖累民進黨，這也是賴清德在考量勝選問題時所不能忽視的，畢竟除了黨內的派系糾葛和利益分配之外，選民的觀感才是決定選戰勝負最大的關鍵，如果不能有效扭轉臺南高雄選民的觀感，不能確保選民生活安全的權益，就算這兩個綠到出汁的地方，也有可能意外翻車。

民進黨在地方版圖已經所剩不多，唯有趁著選前作好內部整合，改善施政缺失，任人唯才，才能避免翻車意外。