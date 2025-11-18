〈社論〉民進黨應嚴防蕭美琴IPAC演講後座力

2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，和與會各國議員交流。（中央社）

副總統蕭美琴接受「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請，七日於歐洲議會大樓裡發表年會演講，呼籲歐盟應在安全與經貿等強化與台灣的連結及合作，並支持台灣民主力抗中國大陸不斷侵擾的壓力。隨行的外交部長林佳龍表示，此次是中華民國副元首第一次訪問非邦交國，也是首次在歐洲議會演說，顯示台歐伙伴關係正邁入全新階段。雖說這是難得的外交出訪，唯諸多考驗勢必隨之而來，民進黨不能自得意滿。

首先，蕭美琴並非首度出訪歐洲國家的副元首，連戰曾於一九九七年公開出訪冰島與奧地利，可惜在抵達第三站西班牙之前遭中共阻攔而被迫取消，在當年可說是難得的外交大事。林佳龍不是對這段過往完全毫無所悉、不然就是有意忽略，否則不該過度誇飾蕭美琴的演說。況且，她這次到布魯塞爾來去匆匆，僅接觸IPAC會員國成員，等於是同溫層取暖，未聽聞有機會與比利時官員會晤，若稱為「外交突破」實是言過其實。

其次，賴清德政府似乎有意誤導國人，故意利用文字表述不精確的巧門，竟說蕭美琴是在歐洲議會進行歷史性演說，卻避談演講性質。事實上，這次演講只是「對中政策跨國議會聯盟」借用歐洲議會的場地，而非議會主辦的活動，與向歐盟會員國正式演說有天壤之別，這種手法純然是操弄民粹激情的大內宣而已。

最後，或許是出於與歐盟及比利時政府的默契，民進黨宣傳機器至今仍悄然無聲，未針對這次布魯塞爾之行大肆宣傳，應該是忌憚中共的強力反撲和報復，更避免兩岸關係進一步惡化。如果說，民進黨若能理解外交工作不是政治表演，不再大咧咧地敲鑼打鼓宣傳，甚至藉醜化中共以掩飾導致外交受挫的真正問題，也算是難得經驗。

國人當然樂見政府能突破中共層層包圍，與各國平等交往，因此認為蕭副總統此行不該只是曇花一現的即興演出，更不應是與同溫層相互取暖，而是走出國門、昂揚於國際社會的開端。要知道，這次出席蕭副總統演講的與會者，背景多半是主張強硬應對中國大陸的歐洲國會議員與政策圈人士。

雖說處於外交劣勢的台灣必須與各國不同政黨往來並深入瞭解，特別是多黨制的歐洲更有多交朋友需要，但過於偏激、甚至與該國傳統外交思維截然不同的政治理念，恐非我國能承擔的風險。我國企盼藉共同的民主價值與各國對抗中共威脅，卻也要認清國際現實對這路線的侷限性，因為國家利益才是決定各國對外關係走向的主宰。

向來謹慎處理台海事務的歐盟和比利時，竟破天荒地給予蕭副總統外交簽證及禮遇，確實出乎各方意外。當然，中共近年來的戰狼外交及漠視俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，已經逾越歐盟底線，而台灣在高科技產業的亮眼成績，也是歐洲國家亟欲拉攏的重要伙伴。此外，歐盟警惕中共的勢力擴張野心，也反對北京以武力脅迫台灣，也呼籲兩岸應以對話取代對抗，民進黨看到了嗎？

可預見的，中共必然對蕭美琴遠赴歐洲訪問極端憤怒，勢將採取報復手段，無論是在兩岸關係或台灣的外交空間等，賴政府不能等閒視之，或試圖將這種涉及國安問題扭曲為打擊在野黨的藉口。我們不能擔心中共反制就退縮，但也不能無視於國際環境而橫衝直撞，懂得審時度勢、順理而行才是外交工作能夠細水長流的精髓所在！