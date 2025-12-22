（社論）治國如烹小鮮 ││當在野胡亂，執政更需要穩定民心

老子在《道德經》中說：「治大國，若烹小鮮。」治國的關鍵不在於無為，而在於節制；不在於不動，而在於不亂動。掌權者須懂得火候，過程中若頻頻翻鍋，魚必碎、湯必濁。回望當今台灣的政治現況，人民的共同感受是：執政者火候拿捏失衡，在野黨卻爭相伸手當廚師，國家彷彿被當成政治鬥爭的料理台，煮出一鍋人民不敢喝、也不想喝的魚湯。

賴清德總統上任以來，雖然延續民進黨執政，但已不再擁有蔡英文時期「完全執政」的國會優勢。執政團隊似乎仍在兩種心態間擺盪：一方面憂慮國會不過半，另一方面又未完全走出過去過半執政的慣性。結果是政策推動顯得卡頓、溝通不足，讓人民感到不順暢。若民進黨仍以過去「五權在握」的思維治理國家，把施政當操作、把重大政策當宣傳，卻未能重用跨黨派專業人才，未能清楚向社會說明政策調整的理由，未能兌現司法改革承諾，也未能回應年輕世代對高房價、低薪資的深層焦慮，人民感受到的將不再是「改革中的混亂」，而是赤裸裸的治理失序。

然而，當前政治亂象的源頭，絕不只在執政團隊。自新國會就任以來，國民黨與民眾黨挾席次過半之勢，聯手展現出多次違反常理、甚至親敵弱台灣的作為。國民黨立委甫就任不久，黨團總召即率隊赴中國交流；在立法院內，藍白兩黨更屢屢跳過充分討論與社會溝通，忽視憲政分際與制度配套，以粗暴方式強推修法，逕付二讀、意圖強渡關山。這種作法不只是掣肘行政，更像是存心搶鍋奪鏟，不讓政府好好治國。

立法院本應是我國最高民意機關，肩負立法與修法的責任。但一年多來，程序正義被視為累贅，專業審查被當成阻礙，人民觀感與法律後果更被拋諸腦後。藍白兩黨推動爭議性的國會職權擴張法案，動輒以人數優勢輾壓專業意見，將多數表決異化為多數暴力，形同視憲法於無物。這不是制衡，而是濫權；不是監督，而是政治報復。

尤其諷刺的是，在野兩黨一方面高喊「監督政府」，另一方面卻不斷擴張自身權力。連一般民眾都明白，監督不是奪權，制衡更不等於癱瘓國家。人民真正感受到的，是藍白兩黨為了打擊執政黨，不惜破壞制度穩定，甚至否定台灣亟需強化的國防與安全政策。當修法只剩下「快」與「狠」，不再顧及合憲性、可執行性與社會信任，最終被犧牲的，不只是立委自身的政治信用，更是人民對民主制度的基本信心。 今日台灣的困境，早已不是單一政黨的失誤，而是政治人物對「節制」與「責任」的集體背叛。人民看到的景象是：執政黨忙著翻鍋上菜，在野黨急著搶火奪鏟，卻沒有人真正關心火候是否適中、人民是否願意埋單。

「治國如烹小鮮」的核心智慧，在於尊重食材--也就是人民的需求、權利與對改革的期待。當政策被當成試驗品，法律淪為權力工具，憲政秩序成為政治籌碼，火越開越大、手越伸越多，鍋裡的魚只會被攪得支離破碎。唯有執政者負起穩定施政、誠實溝通的責任，在野者回歸理性監督、制度制衡的本份，台灣的民主才能長久運作，而不致墮落為鬥爭的秀場。否則，不論換誰掌鍋，這鍋亂煮的小鮮，終究不會是人民想吃的那一道。