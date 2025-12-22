《社論》海南自由貿易港能取代香港嗎？

中國大陸近日宣佈海南省自由貿易港自十二月十八日正式封關，如果台灣說「封關」就是不工作了，而中國大陸的封關就是開始工作，其實際意思是海南省自由貿易港對中國大陸所有海空港口的關稅正式脫鉤，變成「境內關外」，在島內則可自由交易，成為實實在在的自由貿易島。

其實海南自由貿易港，自二○二五年十二月十八日才宣佈實際運作，有人說是中共一九七八年三中全會改革開放就是十二月十八日，可以歌功頌德一番，但是如果把時程拉長就會發現並非巧合，而是時勢所逼，再不起動一個對外自由貿易港區，中國經濟復甦的機率可能更渺茫。

中國大陸的經濟，根據外媒及網路上透露，已達嚴重程度，雖然中國大陸政府的官方宣傳媒體再三「強調很好」，例如全年進出口順差突破一兆等等，惟可信度仍然令人存疑，，中國大陸政府的媒體向來報喜不報憂，喪事都可以當作喜事來報。

中國大陸經濟情況幾乎已被西方經濟專家認定「非常不好」，本來還有一個對外開放窗口－香港，但是香港今年又實施「國安法」，以達中國大陸政府的「愛國者治港」的目標，這個目標一達成，西方國家就認定，香港與中國大陸一樣，沒有民主，人民沒有自由，紛紛對香港祭起制裁，在金融、經濟、貿易等各方面幾乎比照對中國大陸方式，導致香港對中國大陸的幫助逐漸喪失，尤其在金融吸引西方資金進入中國的作用，更為明顯，甚至引發資金外流，成為繼九七之後，第二波的資金退潮。

中國大陸在經濟振興無力，內需又無法起作用的情況之下，只有再想辦法來吸引西方資金進入中國，二○二○年提出的「海南貿易港建設總方案」正逢其時，趕緊提出，將海南全島建設成大陸首個「自由貿易港」，並且立即封關運作，即海南島與境外貿易邊界自由化，希望能取代昔日香港的功能，幫助救一救中國大陸的經濟。

雖然海南自由貿易港號稱「零關稅」，實際上真正零關稅商品範圍約六千六百個稅目，約佔全部商品稅目的百分之七十四，而企業在海南島進口原料加工增值超過百分之三十後再銷往中國大陸各地可免關稅，另外企業所得稅、高端人才負，按百分之十五優惠。

做生意當然稅負很重要，免稅及輕稅獲利才會增加，但是仍然還有其他風險，生意人必須考量，像中國大陸一些奇奇怪怪的法令，是西方所沒有，例如有具有一定規模的企業內必須設中國共產黨分支機構，又企業有義務提供國家安全單位需要的任何資料，另外人民必須向國家提供單位需要的資訊，包括商業機密等等，西方企業若詳細研究中國大陸政府對企業設下的法規，能不心驚肉嗎？

再則中國大陸的政治體制本來就是專制，並且對人民會愈栓愈緊，這是維持政權不得不的作法，在這種環境之下，到海南自由貿易港區做生意也不一定穩當，因為其人治的份量高於法治，既然以人治為主，是非就不能依法論處，從台商的反應，縱使在大陸法院打官司贏了，並不一定能執行。

海南自由貿易港區內，中國大陸政府据傳有開放網路與外國自由通訊，但是又規定必須申請特准才可以，這種不完全的開放，主動權還是中國大陸政府掌控，並未完全開放國內外自由通訊。

西方企業、資本家甘願冒此風險嗎？可能未必，但是進口貨物可以達六千六百個稅目免稅，當然有其吸引力，不過除非是進口到海南島的貨物才可能免稅，如果進入海南島加工再次增值百分之三十以上，再出口到中國大陸其他地方也才能免稅，但是這項規定可能造成中國大陸的企業家貨主用來洗產地逃漏稅，至於吸引外國資金來代替昔日香港，可能更為複雜，因為中國大陸已被西方國家視為高風險地區，西方資本家意願可能不高；更有人諷剌說，海南自由貿易港區的設立不太可能吸引大量外資，但是可能成成為中國大陸的權貴洗錢到國外的中繼站。