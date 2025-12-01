〈社論〉演場會越開越多 台灣流行音樂在哪？
南韓流行音樂女子團體TWICE二十二日在高雄世運主場館舉行演唱會，吸引數萬年輕粉絲參加，剛好同一時間在台北大巨蛋也有「民歌五十」演唱會，馬拉松演唱七小時，歌迷以中老年族群為主，盛況空前。
TWICE的成員之一是來自台南的周子瑜，賴清德總統對她能夠返鄉開唱表示，「代表台灣人有錢又有閒」。事實上這類國際樂團的演唱會票價動輒數千元，而粉絲大多是年輕人，他們有人跟爸媽要零用錢，有人月薪只有三、四萬元，都是省吃儉用存錢，才能前來看偶像圓夢。年輕人追尋偶像有兩種心理意義，一是當成學習典範，見賢思齊，二是理想伴侶的投射，有如夢幻情人，流行音樂就是最能提供這類養份的文化活動之一。可惜的是，台灣因為長期低薪，能夠負擔圓夢成本的年輕人相對較少；以南韓來說，演唱會票價類似，但平均薪資是台灣的一倍半。
周子瑜回家鄉開唱，淚灑舞台，因為一路走來相當不易。她在十三年前國中畢業，拍攝街舞影片，被南韓星探相中，前往擔任練習生，苦練三年後成為TWICE成員。周子瑜的眼淚是甜美的，但前往南韓追尋明星夢的台灣年輕人還有很多，他們全都鍛羽而歸，只能眼淚往肚子裡吞。在二十多年前，如果有年輕人透露喜歡聽南韓流行音樂，一定遭到訕笑，如今南韓明星卻成了台灣年輕人偶像，這是他們的爸媽當年難以想像的事。
相對於南韓流行音樂在世界大放異彩，台灣流行音樂發展幾乎呈現停滯狀態。以大型演唱會來說，周杰倫、五月天、蔡依林成名都在二十多年前，等於台灣在二十一世紀，至今並未培養出任何一位流行音樂巨星。台灣流行音樂產值一年將近三百億台幣，南韓光是BLACKPINK一個樂團，巡迴演唱會的票房加總起來就是這個數字。 BLACKPINK與TWICE數月間相繼在高雄開唱，綠營政治人物染髮幫忙宣傳，市長陳其邁也誇口創造數億商機，殊不知這是幫外國賺錢，而本土流行音樂發展已被人家遠遠拋在後頭。台灣流行音樂如有更好的栽培制度與市場規模，下一個周子瑜就不用出國追夢，但這個願景已經遙遙無期。
相對於年輕人追星南韓樂團，參與「民歌五十」大巨蛋演唱會的歌手與觀眾大都是中老年族群，他們在場上合唱〈秋蟬〉、〈外婆的澎湖灣〉等校園民歌，想起了青春年少時光，也重新燃起對中老年生活的熱情。校園民歌在一九七五年誕生，當時楊弦與李雙澤等人有感於台灣人都唱外國流行歌曲，於是興起了「唱自己的歌」的雄心壯志，很快蔚為台灣流行音樂史上最重要的樂風之一。當時的校園民歌有〈美麗島〉、〈少年中國〉與〈龍的傳人〉等涵蓋不同政治立場的歌曲，但令人感嘆的是，如果校園民歌在今日出現，不少歌曲恐怕因為政治不正確而難成氣候，甚至遭到打壓。
台灣流行音樂在七、八０年代有鄧麗君、鳳飛飛傳唱東亞，校園民歌廣受年輕人喜愛，但進入二十一世紀以後，許多台灣人已不聽台灣流行歌，只聽韓國歌與老歌，有心拓展海外市場的歌手也只能到大陸開唱，回國以後還要遭到政府與網友審查政治立場。表面上國內演場會越開越多，台灣流行音樂發展卻已陷入瓶頸。如何再創流行音樂的輝煌年代，讓年輕歌迷也能「唱自己的歌」，是音樂盛宴落幕以後必須深思的嚴肅問題。
其他人也在看
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 10 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 12 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 1 天前
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆娛樂星聞 ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 5 小時前
都是祖國的孩子！賽德克族美女網紅突喊「灣灣回家」網傻眼：祖墳冒黑煙
近年兩岸關係持續緊張，不少演藝圈名人選擇公開表態「我是中國人」，網紅館長（陳之漢）便是其中之一，他不僅頻繁前往中國，還多次在直播中發表親中言論。而近日小紅書突然出現一名自稱賽德克族的女網紅，多次拍片高喊「我們都是祖國的孩子」、「灣灣回家吧」，再度掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
孫生、多芬正式分手！她沉痛寫下分手原因：心真的會累
網紅團體「反骨男孩」前成員孫生因捲入性騷案，形象重挫，不僅遭老闆酷炫解約、工作全面停擺，更面臨網路輿論強烈攻擊。事發後，他頻繁在社群曝光動態、試圖重新累積聲量，而一路陪伴在旁、不離不棄的女友諶多芬也因此備受關注。然而，近期多芬多次在社群發文抒發情緒，其中更提到「無止盡的欺騙我」，讓外界猜測兩人感情是否亮紅燈。如今，傳聞正式成真，兩人 1 日晚間各自在 IG 發布聲明，宣布這段感情畫下句點。中時新聞網 ・ 2 小時前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前