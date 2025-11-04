（社論）灰色地帶戰略是中共制台主旋律

「川習會」後隔日，川普在海湖莊園接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」專訪，被問到如果中國武力犯台，他是否會下令美軍協防台灣時表示，如果真的發生，習近平知道後果是什麼，但他拒絕進一步說明。川普說，「我不能洩露秘密。對方心裡有數。」川普重返白宮後，多次表達類似的看法，習近平顯然已接到明確的訊號，了解對台灣採取軍事行動的嚴重後果。川普以「和平總統」自居 ，自認夠格得諾貝爾和平獎，上任以來，促成以哈休兵，推動中東和平，化解泰國和柬埔寨的邊境衝突。為終結世界亂源，不惜以戰止戰，當然不希望台海爆發戰事。川普表示，習近平向他保證，在他擔任總統期間，北京不會對台灣採取任何軍事行動。中國從未放棄武力犯台，但基於各種考量，川普任內應不會輕舉妄動。以非戰爭手段，採取灰色地帶襲擾作為，不戰而屈人之兵，將是未來幾年中共對付台灣的主旋律。

廣告 廣告

灰色地帶襲擾是運用非傳統、未達戰爭門檻的方式，對特定目標進行持續性施壓，以此改變地緣政治態勢。智庫「蘭德公司」對灰色地帶襲擾的定義包括：非軍事性手段和準軍事壓力、裂解目標國內的族群、低於軍事反擊機制的合法或正當性門檻、切香腸戰術、以法律和政治藉口來正當化自身行動等。這都是中共慣用的手法，也是現在進行式。軍機、船艦繞島巡航、越過海峽中線、實施海上執法、發動網路攻擊，散播假訊息認知戰、展開法律戰等，國人耳熟能詳。前經濟部長郭智輝的崇越科技遭駭客入侵主機，將伺服器資料加密，導致系統無法使用，此事針對性強。當然，台灣不是唯一受害者。川普在 CBS訪談中就提到，中國滲透美國的電網、供水系統。中國外交部高階網路官員在一場秘密會議中坦承，美國基礎設施遭駭是美國對台灣軍事支援的後果，警告意味濃厚。馬來西亞國防部長在東協防長年會中警告，「灰色地帶戰略」對國家主權造成危害，數位領域正處在同等威脅之中。

台灣周遭海纜頻遭破壞，今年二月台澎三號海纜發生全斷障礙，中資背景權宜輪貨船涉案，立法院正就「海纜七法」進行修訂。網路頻寬幾乎全賴海纜，是台灣「數位生命線」，斷纜無疑為國安問題。台灣近三年平均每年發生八次斷纜事故，為國際平均值二十倍。中國船大量抽砂致海纜裸露、漁船拖網扯斷、大型貨輪下錨致損是主因。重慶公安局日前發布公告，以民進黨立委沈伯洋涉嫌發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，分裂國家犯罪，依法追究其刑事責任。藉「長臂管轄」、「跨境鎮壓」，威嚇台灣人民，達到統一台灣的終極目標。國民黨主席選舉過程，大量來自中國的YouTube頻道，散發攻擊特定候選人的訊息，顯為組織性行動。中國插手國民黨家務事，支持一個理念相同能被操控的黨主席，藉扶植親中勢力，長臂遙控，早日實現台灣香港化目標，同樣是灰色作戰的一環。