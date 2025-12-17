〈社論〉無視政治現實執意對抗 政黨對立升高

民進黨當局蠻幹到底，無視政治現實而執意對抗，是政黨對立持續升高的最主要因素。（中央社，總統府提供）

《年度回顧與展望系列社論之一》

前言：歲末年終，即日起推出社論年度回顧與展望系列，宏觀內外局勢巨大變化，針砭政策並提出建言，鑑往知來，與國人共同迎接新挑戰。

回顧過去一年，朝野政黨衝突不斷，無論中央與地方政府或行政與立法部門，幾乎無一天寧日。其因素固然錯綜複雜，但執政的民進黨無視政治現實而執意對抗的心態，無疑要負最大責任。

眾所皆知，去年大選，賴清德僅以百分之四十點零五得票率當選總統，民進黨在立委選舉中也僅斬獲五十一席，占總席次不過百分之四五點一三，可以說是雙重少數。在這種情況下執政，民進黨理當加強與在野黨協商溝通，儘量避免衝突；然而，民進黨卻反其道而行，幾乎從大選結束，民進黨就開始準備跟在野黨硬碰硬。接二連三的覆議案就是最典型的例子。

廣告 廣告

平心而論，朝野攻防本是國會常態，以往雖也不時出現朝野政黨拳腳相向脫序場面，但總是會遵循民主制度，即少數服從多數，只要立法院三讀通過的法律案或預算案，行政院最終都會接受，只有碰到確實窒礙難行，才會移請立法院覆議。亦即覆議雖是憲法賦予行政院合憲手段，但除非萬不得已，行政院不會冒著立法院決議維持原案的風險移請覆議。這也是行憲七十七年來，三十七位行政院長先後只提起十三次覆議的原因。

然而，卓榮泰去年上任之後，卻將覆議當成應付在野黨的經常性手段，去年提出兩次覆議，今年更變本加厲，提出六次覆議；更有甚者，在立法院維持原決議後，行政院非但不依照憲法「應即接受該決議」的規定，又再向民進黨完全控制的憲法法庭聲請釋憲，甚至對法案不副署、不執行，如此跡近毀憲亂政的作法，自然使得朝野之間的對立更加激烈。

大罷免亦復如此。依照憲法規定，罷免確實是人民汰除不適任民選公職人員的必要手段。但據柯建銘自己說，從去年大選結束，他就開始著手規劃推動大罷免，以求改變國會朝小野大的生態。這也就是說，在國民黨立委還未就職之時，民進黨就準備進行罷免。從今年二月到八月中旬，整個台灣就陷於罷免與反罷免激烈對抗的亂局；檢調單位更以偽造文書等罪搜索國民黨部，多名黨工被羈押禁見；縱然所有被罷免的三十一位國民黨立委和民眾黨的新竹市長最後都安然過關，但政治動盪和社會撕裂的代價，當然使朝野政黨關係更加惡化。

民進黨當局對民眾黨主席柯文哲的處置，也是典型的例子。柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案等多項案件，北檢去年十二月以違背職務收賄、圖利、侵佔、背信等四大罪狀起訴，並求刑二十八年六個月。就事論事，柯文哲涉嫌罪名如果成立，當然應該繩之以法，但他兩度交保，三度延押，先後被羈押三六三天，檢方始終找不到收賄的確鑿證據，再加上偵查過程中，檢方不時釋放不利於柯文哲的訊息給特定媒體，以致認為柯文哲是被政治迫害的人越來越多，最近的民調就顯示，同情柯文哲的人數在八個月之內增加了一百五十萬以上。

凡此種種，在在顯示過去一年來台灣政局的亂象以及朝野關係的惡化，民進黨要負最大責任。賴清德總統和卓榮泰的支持度大幅下跌，當然是咎由自取！