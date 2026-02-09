《社論》焦慮成破口 詐騙盯上手術家屬與慢性病患

近期詐騙手法不斷翻新，從實體醫院開刀房外，到網路社群平臺與即時通軟體，詐騙集團精準鎖定「病急求援、情緒焦慮」的民眾心理，假冒醫護人員或專業醫師，誘騙家屬與病患掏錢購買來路不明的所謂「特效藥」。唯有提高警覺、強化查證，並善用一六五反詐騙諮詢專線與「一六五打詐儀錶板」等管道，才能避免民眾在病痛與焦慮之中，再承受財務與健康的二次傷害。

部分詐騙集團甚至直接潛伏於各大醫院開刀房外的家屬休息區，主動與等候手術的家屬攀談，自稱具有醫護背景，或與主治醫師關係密切，甚至假冒為醫師親屬，藉由「攀親帶故」迅速拉近距離，再謊稱可透過特殊管道取得醫院未販售的「術後神藥」、「特效藥膏」或「加速癒合器材」，要求家屬當場支付現金。這類話術，正是建立在家屬「不敢不試、也不敢錯過」的焦慮之上。

廣告 廣告

值得警惕的是，詐騙並未止步於醫院。隨著網路醫療資訊氾濫，詐騙集團也將觸角延伸至網路世界。近來網路購物詐騙逐漸轉向惡意兜售醫藥用品，特別鎖定慢性病患者或長期受病痛所苦的族群。詐團常於社群平臺投放假冒名醫的醫療廣告，再透過LINE等通訊軟體進行所謂「線上問診」，營造專業可信的假象，誘使被害人購買標榜療效神奇的「特效藥」。

刑事警察局分析指出，詐騙集團近來更濫用AI科技，能快速生成虛構醫師形象與專業賣藥影片，藉由「白袍權威」包裝不實商品，使民眾防不勝防。當科技進步被用來強化詐騙話術，而非守護醫療安全，受害的往往是資訊落差最大的族群。

醫療行為應於合法醫療院所進行，醫護人員不會透過私人管道向家屬收費，所有藥品與衛材費用，皆會由醫院批價櫃檯開立單據，或依處方箋至藥局領取，絕不可能私下收現。凡遇到陌生人自稱醫師友人、鄰居，或宣稱可取得「術後神藥」、「特效藥膏」、「快速癒合」等話術時，民眾務必提高警覺，立即向護理站或院方查證。

面對詐騙手法結合AI科技快速進化，醫療院所應強化公共區域巡查與即時通報機制，主動提醒家屬「院內不會私下收費」；社群平台與通訊軟體業者，亦有責任對冒用醫師身分的帳號與廣告加強審核與下架速度。