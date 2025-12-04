（社論）理解尊重不等於接受認同

日本首相高市早苗十二月三日在參議院答詢時表示，有關一九七二年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。這是高市於十一月七日在眾議院答詢提到「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，引起中國強烈抗議及國內反對黨批評之後，首度以首相身分在國會以「日中聯合聲明」表明對台海立場；這也是一九七二年日中建交後，歷屆日本政府的中國政策立場。和中國黨媒稱川普日前在川習通話中表態「理解台灣問題對中國的重要性」，基本一致；也符合高市在國會黨魁會議上提到，依據《舊金山和約》日本已放棄對台灣的所有權利與權限，因此並沒有立場認定台灣的法律地位的說法。高市幾次發言傳遞明確的政策訊號：日本「理解與尊重」中國對台灣的主權主張，但無立場認定台灣是中國的一部分。

自民黨副總裁、高市當選總裁的「造王者」麻生太郎，三日公開支持高市「台灣有事」答詢，稱高市「只是把一貫的立場具體說明而已，這有什麼不好？她以這樣的態度去應對，我感到非常高興」，麻生稱讚高市是自民黨變革的象徵。去年一月麻生表示，一旦「台灣有事」，日本政府可能判斷情勢構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。他說，「現在的情況與以往不同，我們將在台灣海峽戰鬥，使用潛艦、軍艦。台灣有事無疑是存亡危機事態」。可見高市「台灣有事」說法有脈絡可尋。日本有關台海安全的三根支柱包括：一、一九五一年《舊金山和約》及一九五二年在台北簽署的《中日和約》，日本放棄台澎主權，未言明主權歸屬，沒有立場認定台灣的法律地位；二、依據一九七二年「日中聯合聲明」，「理解與尊重」中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」；三、台海和平事關日本國安，「台灣有事」構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

理解尊重不等於接受認同，中國堅決主張「世界上只有一個中國、中華人民共和國政府是代表全中國的合法政府、台灣是中國領土不可分割的一部分」。關於「台灣是中國的一部分」，美國只表達「認知」（acknowledge），並非「承認」（recognize）。中美建交後，當時的副國務卿克里斯多福在國會聽證會指出：「美國認識到，但並沒有同意中國認為台灣屬於其領土的立場（the United States has not itself agreed to this position）。」川普首任總統時的國務院亞太助卿史達偉在華府智庫「傳統基金會」強調，美國的「一中政策」與中共的「一中原則」不同，美國對台灣主權「不持立場」。雷根總統向台灣提出「六項保證」，包括：未改變關於台灣主權的立場、 未同意設定對台軍售終止期限、未同意對台軍售前向中華人民共和國徵詢意見。中國主張台灣是中國的一部分，美國、日本表達尊重，但不同意，立場明確。