《社論》產業巨變下的熱流與寒冬
二○二六年台灣經濟正面臨高基期下的成長放緩，以及地緣政治風險中的雙重考驗，加上產業發展型態上產生的巨變，高科技一枝獨秀、傳產業面臨市場轉變苦撐的局面，台灣年輕世代對未來徬徨，看不到長遠發展，少子與人口老化日益嚴峻，未來的台灣若只能靠台積電撐場面，將是一場悲哀，且在美國攻策不斷轉變下，難保台積電不會變成美積電的可能。
全球市場目前正呈現熱流與寒冬兩樣情，AI相關產業的快速加溫，相對傳產業的極速走寒，正是未來全球經濟走向及發展的殘酷寫照。台美近來傳出達成協議，對台關稅一五％，台積電並會進一步對美擴大投資，儘管這跟美國之前和日本、南韓達成協議的稅率相同，但對出口為導向，尤其輸美占相當比重的台灣傳產業而言，卻是一場極大的考驗。
美台達成的貿易協議之外，台積電將在亞利桑那州再投資興建至少五座半導體廠，台積電承諾對美投資會顯著提高，從部分經濟數據及預估可看出，傳統產業可能因全球需求放緩，與地緣政治關稅影響而面臨更大的挑戰。
目前全球市場對新興科技應用需求持續增溫，同時也帶動資訊通信及電子產品的接單成長，相對傳統貨品部分，受到海外同業產能擴張，以及市場需求保守影響，已導致塑橡膠製品、化學品及基本金屬均呈年減現象，傳統產業已開始哀號，憂心恐難一再苦撐。
今年台灣經濟的考驗恐還不只如此，主要困難雖包括貿易壁壘，美對台關稅政策且非關稅貿易限制增多，重創傳產與中小企業，而產業發展不均，呈現的K型發展、AI與半導體獨強，但傳統製造業面臨成本上升與需求放緩之外，再加上能源與碳稅壓力，碳費開徵與綠能需求致提升企業營運成本，另勞動力的短缺，人力成本持續攀升，企業壓低薪資結構，貧富差距更趨明顯，加深年輕世代對未來感到失望、缺乏期盼感。
國家政策未來的走向，政府應力求精準扶持，對於受到關稅影響的眾多中小企業，政府應提出更具體更可行的長遠規劃方案，包括租稅優惠與轉型補助，跨國經貿上降低出口稅率障礙，減輕產業巨變下的經濟哀愁，讓台灣年輕世代對未來有期盼，不再因看不到未來而感到徬徨。
