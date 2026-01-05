《社論》產業發展分化 將釀景氣隱憂

國際對二○二六年全球經濟成長的預測，目前來看多指向趨緩，其中包括AI投資是否降溫，以及市場波動升高，已成今年市場上關注的一大焦點，國內投信業發布的展望也提到，整體經濟雖仍有支撐，但外部風險明顯升溫。對台灣而言，今年可以預見產業發展會持續分化，尤其高科技與傳統產業發展失衡，恐將釀成景氣的另類隱憂。

全球景氣、企業投資信心、川普關稅政策等，是台灣今年務須留意的變數，國際機構更預測，今年全球經濟成長較去年會略為放緩，但仍具支撐的動能。中經院估計，台灣二○二六年經濟成長約二·五五％，主要因為基期墊高、AI投資放緩與出口增速降溫。全球方面，S&PGlobal估計，美國經濟成長率在二○二六年約在二·二三％左右，勞動市場疲軟，但降息動能增強，而歐元區受到戰事與財政的壓力拖累，成長估約○·九七％。

前兩年因AI拉貨潮需求強勁，也因基期走高，讓二○二六年成長可能呈現稍緩局面，各國央行開始具備更高的降息空間，對於資金環境可能更有利，但對台灣市場來說，今年的全球景氣變化、美國是否出現停滯性通膨、川普關稅政策及企業投資信心，這些外部的風險將會牽動台灣出口與科技動能，不能不慎。

目前全球經濟成長動能仍受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，但人工智慧、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注了我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，我國外銷接單穩定成長應可預期，但對AI及半導體以外的傳統產業則憂心忡忡。

台灣產業發展趨勢走向明顯的「K型分化」，科技與半導體強勁，AI供應鏈、伺服器、AI硬體進入大規模應用期，先進製程的台積電二奈米量產進度與先進封裝產能持續擴張，帶動相關設備廠獲利成長。新技術興起對AI投資成為新動能，反觀傳統產業石化、紡織、鋼鐵等持續受全球終端需求疲弱，以及中國產能過剩的價格競爭影響，正面臨嚴峻挑戰。台灣傳產發展已到另拓海外市場的局面，在山不轉路轉中尋找新市場、新出路，取代過去市場的商業模式與市場佔比。