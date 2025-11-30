《社論》產業經濟 不能只看數據
經濟整體變化統計通常存有盲點，官方統計整體數據，卻忽略個別產業實情。時序邁入歲末年終，二○二五年台灣的經濟消長，必須綜觀百工百業，不能只看整體數據。
受惠人工智慧（AI）及新興科技應用需求成長，帶動出口動能優於預期，主計總處大幅上修今年全年經濟成長率二點九二個百分點至百分之七點三七，創下了二○一一年以來十五年的新高。在高基期下，預測二○二六年經濟成長將達百分之三點五四，台灣經濟到明年都將是穩健上升的態勢；同時也預測，今年消費者物價指數（CPI）上漲百分之一點六七，明年上漲百分之一點六一，通膨壓力維持溫和。
由於今年台灣出口表現強勁，致總體數據上修。以伺服器及其零件出口為例，前年出口為三百廿三億美元，去年成長至七百卅九億美元，今年前十月已達一千三百五十億美元，顯現資通訊產品與伺服器零件的成長幅度之大，預估明年在出口強勁趨勢下，可望持續以倍數成長。
二○二五年國際貿易政策及地緣政治衝突等不確定性因素影響，已持續干擾全球經貿成長走向，目前除了人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速擴張外，其他傳統產業面臨更多輸美關稅的挑戰。人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等新興科帶動我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，儘管其支撐了外銷接單及製造業生產動能，但有更多的非先進科技業正面臨苦撐的困境。
全球景氣低迷，台灣亦然，儘管AI等資訊通信及電子產品受惠於手機、穿戴裝置等新品上市，訂單表現較佳，但傳統貨品接單表現相對疲弱，加上傳統貨品受美中貿易紛爭影響，市場需求已明顯減少。產業界雖看好新南向經貿，可發揮槓桿效益不斷擴大提升，但業者的腳步始終比政府快，產業為求生存，必須在經貿產生巨變前超前布署，且過往案例比比皆是。
二○二五年台灣經濟面臨的主要挑戰，包括地緣政治風險、勞動力短缺與經濟成長成果分配不均，來年需採取多面、多結構性策略，以鞏固提升經濟韌性與競爭力。面對未來經濟變化關鍵策略，需強化產業韌性與全球鏈結推動韌性供應鏈，鼓勵產業採取生產佈局，將高科技和關鍵零組件生產分散到東南亞、印度、美國、墨西哥等地，以降低單一地緣政治風險。
台灣深耕高附加價值產業，除專注於半導體製造，還需積極發展AI應用、綠色能源、生技醫療等具高成長潛力的新興戰略產業。面對產業轉型，鼓勵傳統產業運用AI、物聯網（IoT）等技術提升生產效率，輔導符合全球日益嚴格的碳排放標準，掌握綠色商機。另為解決勞動力與人才結構問題，除聚焦產業需求，更應縮短學用落差。產業經濟除了看數據，更應深入面對產業實際面臨的待解難題。
