《社論》由「台灣光復」談兩岸關係─本報呼籲大陸政治精英「以德服人」方為良策

這一個月來，台灣海峽兩岸政府為了「抗日戰爭、台灣光復」問題發生激烈的爭吵，大陸政府大肆宣傳，舉辦各項演講、研討會、展覽，甚至全國人民代表大會通過首設「台灣光復紀念日」；台灣的大陸工作委員會則發表嚴重聲明，指稱台灣光復與大陸現在執政的政府毫無任何關係；另外台灣的在野黨中國國民黨領導人朱立倫則嚴正駁斥大陸攻府，指抗日戰爭與台灣光復是中華民國全國軍民的血汗功勞，而中國國民黨更舉辦紀念台灣光復慶祝會。

嚴格解析中國對日本抗戰八年，史學家能找出現在大陸執政的中國共產黨抗日作戰有所貢獻的事件，實在很少，或許不至於像中國國民黨所說的「中共是一分抗戰，二分敷衍，七分壯大自己」，但是迄今也無法在中共媒體上看到太多具體事件，可以證明中共軍隊在抗日戰場上的貢獻，反而當時國民政府的軍隊到處抵抗日軍侵略，史跡斑斑可考，垂手可得。

但是整個月以來，由於中共擅長宣傳，幾乎所有媒體均充斥中共闡述的抗日戰爭立場，不管是展覽、研討會等等活動均如此，台灣民進黨政府似乎相對沉寂得可怕，台灣民進黨政府的用意是要重新詮釋抗日戰爭的意義，以民進黨立場，抗日戰爭是中國對日本，而台灣在第二次世界大戰期間是日本統治，無論是殖民統治，或什麼統治，「對日抗戰」嚴格說是中日之戰，而當時日本統治台灣，如果說台灣也是日本領土，那麼豈不是中國也要與台灣互打，所以台灣民進黨政府一直在淡化對日抗戰，不說「抗日戰爭」，而改以用「歐戰結束」的話語，今年四月間也舉辦「歐戰」結束的活動，但是卻都無「抗日戰爭勝利」的活動，如果指為意識型態導致民進黨政府如此，也無可厚非；反觀大陸政府卻使用各種宣傳、統戰手段，硬把對日抗戰說成中共自己的功勞，這種手法也實在太生硬了吧！如果有人問抗日戰爭時期，中華人民共和國在何處？不知中國共產黨如何回答，當時中共除了在大陸的地方建立少數蘇維埃政府之外，很少有傳聞中共軍隊打日軍的消息，而如今大陸政府的宣傳，卻令人誤以為是中共領導全國軍民同胞打敗日本，並讓台灣光復，重回祖國懷抱，試問若為屬實，那麼二戰之後，何以國際上有關二戰的國際會議是蔣中正先生參加，而非毛澤東先生參加，現今大陸政府的抗日戰爭的各種統戰宣傳活動，可以誘導大陸同胞認同其所訴求的目的，也可以迷惑國際對中共認知不足的政治學者與國際政客，但是對台灣同胞而言，因其宣傳而能產生對大陸政府統戰宣傳認同者可能極少。因為台灣地區在蔣中正先生父子結束五十年戒嚴統治後，媒體幾乎完全開放，雖然看起來有點亂，但是民智因而大開，各類訊息不虞匱乏，所以大陸政府的統戰宣傳對台灣同胞而言，可能收效不大。

大陸政府對台灣同胞所做的「抗日戰爭光復台灣」的宣傳中，一部份側重在光復之初，台灣同胞歡欣鼓舞迎接祖國接收台灣的各種熱烈狀況，這是事實，其宣傳影片毫無虛假，但是若進一步有人問誰來接收台灣？那麼現在的大陸政府怎麼回答呢？

本報創立於一八九五年，對於台灣光復初期，台灣同胞歡欣鼓舞重回祖國懷抱的活動，基於台灣惟一媒體的立場，均詳細報導，以承擔歷史傳播責任，如今這些報導已成為歷史珍貴的資料，可提供探尋歷史真相的證據。所以兩岸政府這個月來各自敘述或詮釋爭抗日戰爭在談到台灣重回祖國懷抱時，均爭相引用本報當時的新聞暨相關報導，足以證明本報在台灣歷史上無法抹滅的地位。

大陸政府謀求統一台灣，號稱歷史責任，姑且不談對或不對，惟反省源遠流長的中華文化，中國自古以來的聖賢均同意統治者應瞭解「民心向背」、「以德服人」的古訓，在今日政治環境中，切勿以一時政治利益，或尋求政客個人在歷史定位而霸佔其土地，統治其臣民，台灣融入西方民主自由的政治國際社會超過八十年，而兩岸人民交流往來頻繁，彼此皆知道對方社會狀況、政治環境，所以每逢台灣島內全民性的大選，只要大陸政府介入選舉，支持某人，某人一定在大選中輸掉，縱使稍沾到親中就倒霉，難怪每次大選，被視為親中的中國國民黨有識之士均再三呼籲中共不要介入島內選舉，不管大陸政府的統戰宣傳手段如何高招，大選中一旦被揭露是親中，必敗無疑。何以如此，大陸精英尤需檢討自省。

本報站在歷史定位，寄語大陸政治領導階級任何人勿為個人歷史虛位，違反台灣島內人民的意願，多仿效中華傳統文化裏古代聖賢高超品格，多遵守彼等的教誨，才是解決兩岸問題的良方。