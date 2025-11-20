〈社論〉當司法軟弱、政策遲鈍，如何打詐？

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，檢調11月4日發動偵蒐行動聲請扣押新台幣45億餘元資產獲准。（中央社）

台灣近年成為全球詐騙重災區。根據警政署統計，二０二四年民眾財損高達一三三二億元，平均每天被騙三點六五億。手法從假投資、假網拍到假補助層出不窮，從「太子集團」的四十五億元巨案，到冒用「普發現金」名義的釣魚簡訊，幾乎天天上演「誰又被騙」。民怨沸騰，卻換來司法的軟弱與行政的遲鈍，難怪有網友痛批「在台灣，詐騙是低風險、高報酬的合法生意。」

以「太子集團」案為例，涉案金額龐大、受害者逾千人，但部分共犯僅以五萬元交保，輿論譁然。許多人質問：法律究竟在保護誰？台灣司法長期存在「重罪輕保」問題。法官強調「程序正義」與「罪刑相當」，卻忽略詐騙已成跨國集團、層層洗錢的高科技犯罪。舊思維、低刑度，等同拿紙劍對抗鋼甲，讓司法成為詐騙者護身符。

新加坡將嚴重詐欺納入鞭刑範疇，大幅提升威懾力；反觀台灣，仍顧慮「人權形象」，批評此舉「不符民主精神」。但當人民畢生積蓄被騙光，甚至有人絕望輕生時，政府高舉「程序正義」旗幟是否太過虛偽？當財產安全屢遭踐踏、政府卻只會譴責而不改革，「法治」終將成空殼。

政府喊了多年「打詐行動綱領」，也要求網路平台「共同防詐」。但各平台仍充斥假投資、假名人、假政府網站。最近的「普發現金」詐騙更讓數千人上當。綠營立委喊話「三天內下架」，只是政治秀。詐騙廣告伺服全球化、隨時重生，政府反應卻慢如牛。當假廣告能以巨額投放換取高流量，平台只求收益，人民怎不成待宰羔羊？

從經濟學觀點看，詐騙屢禁不止的關鍵在於「犯罪成本太低」。被抓到頂多判幾年、罰金幾十萬，與動輒上千萬的不法所得相比，風險報酬比極不對等。要遏止詐騙，必須同時提高「成本」與「破獲率」。具體可從四面著手：一、修法加重刑責：引入「三振制」，對累犯或巨額案件加重刑度，讓刑罰與犯罪利潤對等。

二、強化經濟罰：罰金應以犯罪所得數倍計算，並沒收共犯及家屬資產。三、羞辱性懲罰：酒駕公布姓名照片，詐騙罪應比照辦理。四、提升偵破率：整合警政、金管會與電信業資料庫，建立「詐騙金流即時追蹤系統」，即時凍結帳戶。

另一方面，社群媒體責任不可逃。政府應建立「平台連帶罰責制」：接獲通報仍放任詐騙上架者，須課以重罰並公布名單。同時要求平台公開「詐騙下架率」與「處理速度」，讓數據透明化，杜絕表面文章。唯有將責任制度化，企業才會建立完善的人工審核與金流稽核機制。

打詐不只是警方與政府的戰爭，更是全民心理戰。詐騙手法不斷翻新，政府不能再停留於「勿點不明連結」的老口號，必須讓「反詐識讀教育」制度化：其一，校園教育：在國高中開設「數位安全」課程，模擬識破假訊息、假投資情境。其二，長輩族群：與金融機構合作，推出簡易教材與防詐講座。第三，社群合作：與YouTuber、KOL製作短影音宣導最新詐騙手法。唯有全民具備「反詐識讀力」，詐騙產業鏈才會失去土壤。

台灣長期以「自由、民主、人權」自豪，但若法律的仁慈成了犯罪者護身符，民主終將失去民心。我們從司法改革、法條修正、經濟制裁、平台責任到教育宣導，每一環都須嚴格執行。當犯罪者終於付出代價、受害者重新感受到正義，台灣才能擺脫「詐騙天堂」的羞辱標籤。