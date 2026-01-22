《社論》社群假算命詐騙再現

詐騙集團近來再度利用民眾對命理、改運的心理需求行騙。刑事警察局指出，近期接獲多起案件，發現不法分子假借「算命改運」、「消災解厄」等名義，透過社群平臺刊登吸睛廣告，誘導生活壓力大、情緒低落的民眾主動聯繫，再一步步操控心理、詐取高額金錢。

詐騙集團常以「免費算命」、「線上改運」、「填寫基本資料贈獎」等方式蒐集被害人個資，隨後改以通訊軟體聯繫，並以「命中有劫」、「近期恐有災厄」、「感情或健康將出問題」等話術製造恐懼感，讓被害人產生依賴心理，再要求支付費用進行所謂的「作法」、「改運儀式」或購買符咒。

日前即有一名陳姓女子受害。陳女於去年七月間因生活不順、心情低落，在瀏覽社群平臺時看到一則自稱「算命師父」的廣告，標榜可算命、改運並協助消災解厄，遂私訊詢問，雙方隨後改以LINE聯繫。該名自稱師父者在對談中不斷強調陳女「近期恐有劫數」，並以嚴重語氣表示若未即時處理，恐影響生活、健康及整體運勢，進而要求支付「消災解厄金」及購買符咒。

其後，詐騙者又聲稱「師父」因替陳女消災解厄導致自身身體不適，需要額外費用治療，陳女因擔心運勢反噬，於去年十二月再度匯款五萬元。直到事後接獲警方通知，表示該筆匯款帳戶因涉及其他投資詐欺案件遭列為警示帳戶，陳女才驚覺異狀，重新回想整個過程，發現自己早已一步步落入詐騙話術之中，前後損失金額合計新臺幣四十六萬元，隨即前往派出所報案。

社群平臺上常見「假算命改運」詐騙，多以算命、看風水、回復感情等名義，搭配「靈符靈寶」、「消災解厄」等說詞，營造神秘感與急迫性，並採取持續收費模式，要求被害人反覆付款或取貨。一旦被害人產生懷疑，便改以恐嚇、暗示災厄等方式操控心理，直到被害人無力再支付或察覺異常後即失聯，造成重大財務損失。

凡聲稱「不付費就會有災」、「中途停止將前功盡棄」者，皆為詐騙常見話術。任何要求轉帳、匯款、購買符咒前，先做一件事：找第三人說一聲，跟家人、朋友或警察講一句，詐騙通常就會破功，因為他們最怕你「被拉回現實」。民眾若遇到類似情形，應立即停止金錢往來，保留對話紀錄與付款憑證，撥打一六五反詐騙專線或一一○報案，避免損失進一步擴大。