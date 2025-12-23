《社論》稅收短徵 戳破民進黨話術！

許多民眾才剛剛領到去年稅收超徵的普發現金一萬元，但財政部估計，今年稅收恐將短徵三百億元到五百億元，不僅終結連續四年稅收超徵，明年也不必再期待可以普發現金。事實上，稅收大幅超徵的關鍵因素，在於財政部的稅收預估失準，甚至有傷財政紀律；今年稅收短徵則還在合理範圍，期待未來中央政府的稅收預估也都可以回歸常軌。

由於每年經濟成長情況不同，加上稅制也可能改變，因此事前的稅收預估往往與實際徵收情況有所出入。倘若此一差額可以獲得合理解釋，倒也無可厚非；但是，如果超徵或短徵太多，卻又提不出合理解釋，難免會遭到國會、學者專家、乃至一般民眾的質疑與誤解。

舉例而言，今年度中央政府總預算編列歲入三兆一千六百四十八億元，歲入歲出扣抵賸餘近一千六百億元；如果稅收短徵五百億元，僅占歲入約百分一點六，也約可達到預估稅收百分之九十八點多，而且收支尚不致從賸餘變成短絀，即使較預估短徵也無礙大局。再如，二○○八、○九年發生又急又猛的全球金融海嘯，舉世皆猝不及防，二○○九年稅收短徵金額雖高達兩千五百三十八億元，倒也情有可原。

但是，二○二一年到二○二四年稅收超徵卻彷如脫韁野馬，依序為四千三百二十七億元、五千二百三十七億元、三千八百六十億元、五千二百八十三億元，這對國家財政不但不是喜訊，反而恐讓社會大眾誤判國家財政狀況；尤其在中央政府舉債餘額逼近六兆元、甚至一度突破六兆元的背景之下，鉅額稅收超徵更恐導致一般民眾產生國家財政相當充裕的幻覺。

然而，民進黨政府卻不思回歸務實估算，反而一再用話術掩蓋嚴重預估失準，而且對於如何使用鉅額超徵稅款也自我矛盾。即以普發現金而言，二○二二年底「還稅於民」聲浪四起，但蘇貞昌內閣卻不做此想，直到不只在野黨立委施加壓力，連跨派系綠委也群起疾呼，民進黨政府才來個緊急髮夾彎。

今年民進黨重蹈覆轍，行政院長卓榮泰七月還在高喊普發現金一萬元違憲，但在野黨力挺的普發現金一萬元成為定局之後，民進黨政府卻又搖身一變高喊「全民＋一政府相挺」，卓榮泰猶如在所有台灣民眾面前大演「四川變臉」秀，讓人看不清他的真實面目。

民進黨政府解釋稅收超徵的原因，也是前後兜不攏。二○二二年稅收超徵，時任閣揆的蘇貞昌說是因為「經濟表現亮眼」；但今年十一月底主計總處將全年經濟成長率預測值提高到百分之七點三七，上修幅度高達二點九二個百分點，賴清德總統也大內宣今年台灣經濟表現創近十五年新高，勝過日本、美國、歐盟、中國大陸，但今年稅收卻是短徵。這到底是蘇貞昌說的對？還是賴清德說的對？