（社論）立委豈是公費助理的老闆？

新竹市長高虹安涉貪汙罪二審出現大逆轉！她被控任立委期間，虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙罪重判七年四月。台灣高等法院日昨依立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，改用偽造文書罪判六月徒刑、得易科罰金。二審改判後，高檢署研議提起上訴。高院認定助理費性質屬實質補助，並羅列七大理由，包括《立法院組織法》立法沿革及第卅二條意旨、 預算編列方式及說明、主計機關將助理待遇納為「立委聘用助理待遇『補助』」；其中又以立法院函覆指立委公費助理經費，是「補助立委問政所需而財力不足部分，性質屬立委補助費」，為二審翻盤踢進臨門一腳。然而，其他因助理費官司纏身的立委，能否像高虹安一樣走運？過去因助理費身陷牢獄的民代，只能自認倒楣吧！立法、司法機關認事用法如此，突顯助理制度缺失及法律不周延。將公費助理薪水納為對立委補助款項下，對助理的專業形象尤為一大打擊。

廣告 廣告

即使立法、司法機關窮盡辦法為高虹安涉貪解圍，欲以此判例為藍營立委解套，其所援引的《立法院組織法》第卅二條，對聘用公費助理名額、費用，仍有明文規定，既非對立委的「實質補助」，也無「彈性勻用」空間。依法每位立委置公費助理八至十四人，有「一定數額」之助理費。「一定數額」助理費，就是八至十四人的薪資；「一定數額」不是對立委的實質補助，不能挪用到無關助理薪資方面。若從立法品質角度來看，《立法院組織法》第卅二條規定公費助理由委員聘用，與委員同進退，完全背離專業原則，是落伍的部落主義心態。助理由委員聘用，專業判斷易受委員政黨傾向影響；助理與委員同進退，專業經驗更無從累積。反之，若助理由國會設置，不分黨派，依照專業標準聘用，配屬在各委員會工作，不隨委員進退，就可能培養出資深專業助理，對提升立法品質大有裨益。與其在落伍的法條鑽牛角尖，不如儘速修訂不合時宜的《立法院組織法》。

公費助理支領國家薪水，卻由立委聘用並同進退，擺明雙方為老闆與員工僱傭關係。員工要看老闆臉色，不小心就捲舖蓋走人，助理專業難獲保障，影響立法品質。立院為幫高虹安開脫，函覆高等法院指立委公費助理經費屬「立委補助費」，認定助理薪水從「補助立委(個人)」的經費支付，進一步坐實助理只是立委僱用的員工，是對公費助理職業尊嚴的貶抑。

美國國會助理制度大分兩類，一、專業性立法助理：負責蒐集立法資料，研究、評估各種法案或預算案，協助草擬法案。成員由國會依法設置，行使法定職權，配屬在各委員會工作，不跟議員同進退；二、秘書型助理：從事選民服務，處理機要事務或競選事項，屬議員私人助理，無資格限制，不受制度約束，薪資由議員募款支付，政府提供少量補助。助理待遇高，專業水準夠，國會定期公布助理聘用狀況，未聞人頭詐領助理費醜聞。它山之石，可以攻錯。為方便立委上下其手，寧讓助理制度擺爛，是國會之恥。