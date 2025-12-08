（社論）第一島鏈的破口│台灣境內中國代理人
為因應中國威脅，總統賴清德日前宣布追加國防預算，預計未來八年投入新台幣一兆二千五百億元經費。對此，行政院在十一月底通過與預算相關的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送立院審議。
美國國務院發言人回覆中央社記者對此事的提問時表示，樂見台灣宣布新的國防特別預算，美國支持台灣依其面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力。也樂見賴政府近期承諾在二○二六年前將國防支出提高到至少國內ＧＤＰ的三％，並在二○三○年前提高至ＧＤＰ的五％，這展現了強化台灣自我防衛能力的決心。
美國在台協會處長谷立言指出，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。他強調，依據《台灣關係法》，美國有義務提供防禦性武器給台灣。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。足見美國挺台灣的決心。
另一方面，自認中國人的國民黨主席鄭麗文卻嗆賴總統「是在玩火」，不支持該法案。但是藍營發言人牛煦庭幾天後坦言，在被美國智庫、ＡＩＴ關切後，國民黨認了「支持合理增加國防預算」。
本以為在美國關切下「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案可以順利付委。但十二月二日立法院程序委員會上，占多數的國民黨提出對該條例「暫緩列案」的提案。經表決後，通過「暫緩列案」，該條例確定無法排入十二月五日院會議程，更遑論進入委員會進行實質審查。
藍白兩黨指名總統必須至國會做國情報告，接受即問即答，提供詳細採購品項，交貨時程等資訊，才能放行這筆預算。此一違憲的要求，藍白聲稱是國會監督與問責，實則以總統國情報告為遮羞布，真正目的是阻撓國防預算，幫中國削減台灣戰力。藍白顯然對ＡＩＴ及美國國務院陽奉陰違，一切以中國利益馬首是瞻，於此美中全面對抗之際，被擺一道的美國想必不是滋味。
其實，自川普總統上任以來，除以其堅毅的領袖氣質，良善的傳統價值，及對選民的承諾，實現美國再次偉大，令人欽佩外，川普總統靈活的外交、軍事、經貿手段，使得全球民主自由陣營重拾信心，團結對抗俄羅斯、中國、伊朗、北韓邪惡軸心，更令人讚嘆。
端看川普總統整頓中東、中南美洲和亞太地區等之成就，豈有對台灣境內中國代理人束手無策，令其玩弄於股掌間的道理。何況在台灣的中國代理人缺乏底氣，藍白政治人物，多的是隻身在台灣為中國工作斂財；其家屬卻生活於美國，其財富卻藏於美國者。只要美國願意，讓其乖乖聽話的方法不勝枚舉。
在美中對抗的地緣政治下，台灣是固守美國國家利益第一島鏈的關鍵及核心。但台灣在中國長期滲透下，目前有百分之七十的地方由藍白執政，「地方包圍中央」的口號響徹雲霄。中央政府在朝小野大及不忠誠在野黨的肆虐下，行政、立法、司法三權早已七零八落。要不是國軍還能保持中立，在中國代理人與北京裡應外合下，台灣恐怕早已步香港後塵。
要言之，此次「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案在立法院受挫，再次突顯第一島鏈的破口正是「台灣境內的中國代理人」。藍白不甩美國，就看川普總統如何收拾他們了。
