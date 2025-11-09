《社論》籲政府未雨綢繆 結合科技、法律與倫理使AI健康有序發展

人工智慧（AI）的浪潮正以無可抵擋之勢席捲全球，從自駕車技術、醫療診斷、金融交易到生成式內容，AI幾乎無所不在。然而，當這項技術脫離人為操控，導致侵害人身權利或財產的事件時，究竟該由誰負責？類似議題在民間引發許多討論，因為這不僅是科技問題，更與法律與倫理息息相關，值得進一步探討。

首先，從全球自動駕駛引發事故為例，AI的決策模式是建立在深度學習與自我演化之上，其行為結果往往出人意料。當AI的判斷成為「黑箱」，即使是開發者或使用者，也難以說明其行為邏輯。此時如AI被視為一項「產品」，發生侵權時，究竟是屬於設計瑕疵、製造瑕疵，或銷售瑕疵？均有必要逐一釐清。責任歸屬牽涉製造商、程式設計師、資料提供者，甚至連最終使用者，皆可能須共同承擔責任。

廣告 廣告

其次，AI所帶來的隱私權風險也不容忽視。當企業大量蒐集、分析並重組個資，訓練AI模型或發送廣告時，如缺乏透明與可調控的機制，將使用戶失去對自身資料的掌控。像是廣告商若未能提供明確且友善的個資使用同意機制，使用者可能轉而安裝廣告阻擋程式作為自保，連帶可能削弱企業的信譽，也使客戶信任為之瓦解； 其三，政府相關單位應採取具體措施並加強宣導，嚴防AI被不肖人士用於製作詐騙或影響國安的影片，並散布於網路或社群媒體，對國人造成負面影響。

政府相關部門應正視AI在法律制度上衍生的各項問題，積極研擬修法，使現行法令與時俱進。例如，當AI自動駕駛發生車禍時，應如何界定駕駛者、製造商與系統設計者間的責任比例？若有人利用AI進行詐騙、生成不實影像或侮辱性影片，甚至透過深偽技術散播惡意資訊，又應由哪一機關負責偵辦與裁罰？這些都需要跨部門整合機制，結合科技、法律、警政與倫理等專業領域，共同制定具前瞻性與可執行性的規範。

進一步分析，AI發展雖能提升生產力與創新，但若缺乏適當管理與法律約束，終將引發社會信任危機。面對這股浪潮，建議政府帶頭邀集各領域專家與學者舉辦座談會，藉此集思廣益，而非被動接受技術所帶來的產業變化，應積極主動建立人類與AI共存的秩序。

AI應是人類智慧的延伸與輔助，而非奪走人類自主權的主角。唯有在倫理與法律雙軌並進的制度下，AI才能成為推動文明進步的動力，而非導致社會亂象的根源。

在科技快速演進的今天，社會需要的不是對AI的恐懼，而是對制度的未雨綢繆。建議政府相關單位應透過法令規範，築起層層防護網，讓AI運作於合理規範架構內，才能迎接一個科技與人性並重、智慧與良知共榮的未來。