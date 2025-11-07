社論／統或不統 誰能給台灣人更好未來
10月底到現在，賴清德總統的兩岸論述，悄然加進了6個字：「反對推進統一」，並置於「反併吞、反侵略」之後。這個新表述，顯然是直接針對中共四中全會提出「推進祖國統一大業」，以及台灣光復80周年紀念日大陸政協主席王滬寧喊話「統一後會更好」等政治訊號而來。國民黨主席選舉期間藍營出現「反紅統」聲音，相信也給了賴總統一些底氣。
反推進統一 不如凝聚共識
弔詭的是，賴總統使用了「反對推進統一」的說法，顯得格外拗口、也帶有缺少主語的語病，何不用更簡潔、更有力、更對仗的「反統一」呢？這就觸及兩岸問題的核心，也是民進黨始終不敢面對的痛處：國家統一，見諸《中華民國憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》之序言，是中華民國政府須遵守的約束性條款。
換言之，即便內心有多抗拒，賴總統也不敢明言「反統一」，否則就是違反憲法，所以只能改稱為「反對推進統一」，這和當初陳水扁不敢「廢除」《國統綱領》，只敢「終止」運作，背後的邏輯如出一轍。進一步推論，賴總統避開「反統一」說法，事實上是默認了統一的確存在於我國憲法條文的事實，也就是海峽兩岸分治是國家統一前的狀態。
川普2.0全面貫徹孤立主義與習近平第三任期大陸富國強軍，美中強權實力消長之間，G2平起平坐格局依稀浮現，在大時代劇變的背景下，美國智庫日前討論台海問題時，出現了愈來愈多為兩岸和平統一保留空間的建議，於是「反單方面推進統一，但兩岸雙方可談併購、開條件」，構成了賴總統兩岸論述中的一組矛盾體。
不過，如果轉念一想，藉由討論賴總統對統一的表態，不恰好是凝聚台澎金馬對兩岸關係前途共識的好機會嗎？首先，不排斥和平統一，反對武力統一，應該是台灣社會的共識。其實，武力統一從未見諸大陸官方的對台政策，而是民間輿論自發形成的概念，但不可否認，民間的武統論還是多少會影響北京官方認知。因此，以保留和統希望，來排除武統可能，避免台海出現令美中同時捲入的災難性戰爭，不僅是美國智庫所盼，也應是台灣所堅持，而非訴諸「反侵略」重蹈烏克蘭覆轍。
其次，不反對自主統一，反對脅迫統一，也應該是台灣社會向對岸乃至國際傳遞出的共識和信念。自主統一，指的是應由台灣人民自主認同和支持兩岸統一，這和「民主統一」的區別在於，兩岸乃至全世界對民主內涵都各有認知，往往淪為雞同鴨講。比如說，前總統馬英九今年在大陸即席講出民主和平統一、需2300萬台灣人民同意後，國台辦主任宋濤立即以「統一由14億全體中國人民決定」作反駁式回應。
更好的統一 避免推進戰爭
其實，作為內戰和冷戰產物，兩岸統一本來就應該是共識決民主，而非多數決民主，積累70多年的矛盾與心結，絕非「數人頭」就能解決。而這恰恰突顯出，台灣人民自主認可、而非被迫接受統一的正當性與合理性。反倒是民進黨主動放棄談統一的位置和議價權，自願把台灣置於「被統」的困境。
另外，樂見「更好的」統一，反對「更壞的」統一，同樣應該是台灣與大陸各界努力溝通的目標。近期無論是王滬寧提出統一後經濟、民生等「七個更好」，還是新華社連發「鍾台文」評論文章描述兩岸統一的利好，至少北京官方意在說服台灣民眾，統一有好處、統一後會比現在更好。但另一方面，大陸民間輿論長期都對惠台政策有不以為然的聲音，同樣台灣社會之所以尚未期盼統一、多數接受兩岸分治現狀，也與對統一後「變好還是變壞」的觀望、遲疑心態有關。
這個時候，賴總統更應該順著「併購論」的邏輯，在凝聚朝野共識基礎上，主動和大陸提條件，爭取對台海和平與台灣人民最有利的結果，而大陸開出的條件也應該容許在台灣社會進行公開大討論。這就不再是賴政府「反對推進統一」的問題，而是兩岸比賽競相向台灣人民的未來提出更美好、更具體、更現實的願景。
反過來，如果賴政府執意於透過強化軍備來「反對推進統一」，那麼就會變成「加速推進戰爭」，有誰願意集體為即將發生的悲劇和慘劇埋單？
