（社論）維護同僚不分黨派 議長責無旁貸
綠委沈伯洋遭中共立案偵查，賴總統喊話韓國瑜應聲援。韓重砲回應賴總統是「自己生病讓別人吃藥」，指賴兼民進黨主席，卻把台灣安全四隻腳 ─ 保護中華民國、保護民主自由、維護兩岸關係、維護美台關係，打斷三隻。他表示若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，呼籲賴總統立刻廢除台獨黨綱，重建行政、立法良性互動，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話。行政院長卓榮泰反問，中國發動全球追捕沈伯洋，國會有責任保護國會議員，難道韓國瑜要沉默吞下去？民進黨對韓身為立法院長，對國會議員遭威權國家跨國鎮壓不吭聲，卻指桑罵槐，表示遺憾。沈伯洋沒有違反中華民國法律，中共法律在台灣無管轄權。國會議長不得擔任黨職，應以公平中立原則行使職權，有責任保障國會議員權益。韓國瑜應就沈伯洋所受人身威脅表態，而非藉題發揮，挑起兩岸路線之爭，欲以藍營親中立場，壓制、否定別黨對中國政策，以免自失中立原則。
就在重慶公安局發布對沈伯洋「從事分裂國家犯罪活動」立案偵查，追究刑事責任；央視也發布影片《起底台獨沈伯洋》，藉專家之口揚言透過國際刑警組織展開「全球大追捕」之際，沈伯洋十二日晚間突在臉書發文，說他人就在德國國會門口，表示受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他說，「中國說他不能出國、一出國就會被逮捕，而他現在人就在德國國會門口，要以台灣立委的身分進去作證」。沈伯洋行動自如，證明中共法律管不到台灣，文明法治國家也不會理睬。中共雖與六十幾國簽有引渡協議，但自由民主國家不引渡政治犯。剛落幕的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會公告提到，成員們承諾將尊重各自政府採取具體行動以制止跨國鎮壓行為，包括對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責。在在顯示，中共長臂管轄、跨國鎮壓劣行，已引起文明社會警戒，並採取反制行動。
中共大張旗鼓懲治「台獨」頑固分子，是對台灣社會發動心理戰，製造寒蟬效應；另一方則加速扶植台灣親中勢力，吹捧在台代理人。一 褒一貶，逐步推動「親中者治台」模式，複製「香港經驗」。最近國民黨主席選舉，中共力挺鼓吹「九二共識」，要讓每一台灣人都能大聲喊出「我是中國人」的鄭麗文，對維護中華民國尊嚴的郝龍斌則不假辭色。介選之深，前所未見。鄭麗文甫當選，對二○二八由誰角逐總統大位，語帶玄機；才上任即毫不避諱祭拜共諜吳石一干人，令人側目。前軍情局長劉德良指出，針對特定台灣人士發布通緝，顯示中共對台統戰與滲透策略已進入收網階段。國安單位早年評估，潛伏共諜約有五千人，他認為，隨著中共國力與資源投入大幅提升，實際數字恐遠高於此。他說，有人推估台灣「第五縱隊」可能達三萬人，雖無明確證據，但從情報經驗判斷，滲透規模不容小覷。維護國安，不分黨派。危害台灣，全民應鳴鼓攻之。
