《社論》網購詐騙全面進化 買家賣家都成詐團獵物

隨著網路購物日益普及，於各網購平臺交易已成為現代人生活的一部分。然而，詐騙手法亦與時俱進，從屢見不鮮的「一頁式網購詐騙」，到每逢購物季便死灰復燃的「假包裹詐騙」，多數情況以買家為目標，造成財務損失。

近年來「網路購物詐騙」件數居高不下，根據內政部警政署一六五打詐儀表板顯示，二○二五年前五名詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數常高居第一或第二，詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，被害人才驚覺受騙報警處理。

詐騙集團慣用手法常常鎖定急於搶票的粉絲進行私訊交易，用假帳號於Facebook社團刊登出售「國內知名歌手」、「韓國偶像團體」等演唱會門票，以「現場票」、「原價轉讓」、「數量有限」等名義，要求提前匯款、轉帳以保留票券。被害人一旦匯款後，便以「票務問題」、「物流延遲」等拖延，最終封鎖帳號、犯嫌人間蒸發。

或是在Facebook社團刊登出售「二手I-phone手機」、「Labubu公仔」等貼文，以「低於市價」、「立即出貨」等說詞誘使多名被害人「卸下心房」，並透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝。

「假買家騙賣家」詐騙手法常與偽造客服網頁或交易平臺搭配，這些連結域名極度仿冒官方網站，一般人難以察覺異常。於網路販賣商品時應慎防聽從對方指示的私下交易行為，勿點選陌生人傳送的連結，另若有「要求匯款到多個不同帳號」的特徵就是詐騙，如交易過程感到可疑，應立即切斷與對方之連線。

凡是對話中出現如「付款失敗」、「帳戶凍結」、「需金流驗證」等字眼，皆為高度可疑的詐騙話術。賣家若遇類似情況，應立即終止對話，並撥打一六五反詐騙專線，同時向所屬社群平台管理員回報。

刑事警察局提醒民眾，進行網路交易時應慎選有保障的第三方支付機制，切勿輕信陌生連結或「低價出清」、「立即出貨」等說詞，若要在社群平臺與陌生網友交易，建議以面交方式、切勿先行匯款，以免受騙，如遇疑似詐諞情形，可撥打一六五反詐騙諮詢專線求證，避免財物損失。