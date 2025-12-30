《社論》網路AI假影像氾濫 政府規範刻不容緩

近年來，生成式人工智慧技術快速進步，AI影片製作門檻大幅降低，從娛樂、行銷到教育領域皆被廣泛應用。然而，當技術發展大幅超越制度與倫理的腳步，問題便隨之浮現。如今網路平台上充斥大量未標示的AI影片，其中不少內容誤導民眾、顛覆常識，甚至刻意營造荒誕不實的情節，已成為網路生態中的一大亂源，對社會認知、公共安全與下一代價值觀皆造成潛在危害。

最常見的問題之一，即是AI影片對現實世界的「錯誤美化」，例如有些影片刻意塑造老虎、熊等原本具有高度危險性的野生動物為溫馴、親人的形象，甚至呈現人類與猛獸親密互動的畫面，對缺乏辨識能力的兒童與青少年而言，這類內容極易造成錯誤認知，誤以為野生動物可隨意接近，進而忽視基本安全常識。倘若模仿影片行為，後果不堪設想，這已不僅是娛樂層面的問題，而是攸關生命安全的風險，豈容輕忽？

廣告 廣告

此外，部分創作者為博取流量，利用AI生成技術製作「鬼影幢幢」或聳動影像，內容荒誕離奇，卻刻意不標示為AI生成，讓觀眾誤以為是真實事件，這類影片不僅容易助長恐慌情緒，還有以AI合成名人聲音與肖像進行演說，內容根本不是其本人，這些都可能被有心人士用來操弄輿論、散播錯誤資訊與謠言，對社會信任造成危害；當真假界線被刻意模糊，長期下來民眾將難以判斷訊息的真偽。

更令人憂心的是，AI假影像對下一代的影響尤為深遠。孩童與青少年正處於世界觀與價值觀形塑階段，若長期接觸大量未標示、真假難辨的AI內容，將可能混淆現實與虛構的界線，削弱批判思考能力，甚至對科學、自然與社會產生錯誤理解。當「以假亂真」成為日常，未來世代恐將在資訊洪流中失去判斷基準，這對國家整體競爭力與民主社會的健康發展都是長遠的隱憂。

面對這些亂象，政府實不能再袖手旁觀，首先，應儘速建立AI內容管理與揭露的法制框架，明確規範AI生成影像、影片與聲音的標示義務，要求創作者與平台清楚揭露內容來源，讓閱聽眾一眼即可辨識是否為AI生成；其次，針對刻意誤導、危害公共安全或涉及兒少保護的AI內容，建議政府設置檢舉管道，同時進行監管與裁罰，以遏止此種亂象持續擴散。

為使這項政策有效推動，建議政府制定規範之餘，也能提供誘因，讓社群平台主動配合政策，建立AI內容辨識與標示機制，降低誤導性AI影片的散播速度，平台業者也應強化使用者檢舉與內容審核流程，對涉及危險行為、假訊息或未標示AI生成影片，採取下架或警示措施，以善盡企業社會責任。

綜上所述，在AI技術快速演進下，制度的建立與落實，正是守住社會底線的關鍵。唯有政府積極制定規範、平台確實配合執行，再輔以教育體系加強數位素養，才能避免AI假影片泛濫，確保網路空間不被「以假亂真」的亂象所吞噬，並為國家下一代保留一個安全的資訊環境。