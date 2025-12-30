《社論》網路AI假影像氾濫 政府規範刻不容緩
近年來，生成式人工智慧技術快速進步，AI影片製作門檻大幅降低，從娛樂、行銷到教育領域皆被廣泛應用。然而，當技術發展大幅超越制度與倫理的腳步，問題便隨之浮現。如今網路平台上充斥大量未標示的AI影片，其中不少內容誤導民眾、顛覆常識，甚至刻意營造荒誕不實的情節，已成為網路生態中的一大亂源，對社會認知、公共安全與下一代價值觀皆造成潛在危害。
最常見的問題之一，即是AI影片對現實世界的「錯誤美化」，例如有些影片刻意塑造老虎、熊等原本具有高度危險性的野生動物為溫馴、親人的形象，甚至呈現人類與猛獸親密互動的畫面，對缺乏辨識能力的兒童與青少年而言，這類內容極易造成錯誤認知，誤以為野生動物可隨意接近，進而忽視基本安全常識。倘若模仿影片行為，後果不堪設想，這已不僅是娛樂層面的問題，而是攸關生命安全的風險，豈容輕忽？
此外，部分創作者為博取流量，利用AI生成技術製作「鬼影幢幢」或聳動影像，內容荒誕離奇，卻刻意不標示為AI生成，讓觀眾誤以為是真實事件，這類影片不僅容易助長恐慌情緒，還有以AI合成名人聲音與肖像進行演說，內容根本不是其本人，這些都可能被有心人士用來操弄輿論、散播錯誤資訊與謠言，對社會信任造成危害；當真假界線被刻意模糊，長期下來民眾將難以判斷訊息的真偽。
更令人憂心的是，AI假影像對下一代的影響尤為深遠。孩童與青少年正處於世界觀與價值觀形塑階段，若長期接觸大量未標示、真假難辨的AI內容，將可能混淆現實與虛構的界線，削弱批判思考能力，甚至對科學、自然與社會產生錯誤理解。當「以假亂真」成為日常，未來世代恐將在資訊洪流中失去判斷基準，這對國家整體競爭力與民主社會的健康發展都是長遠的隱憂。
面對這些亂象，政府實不能再袖手旁觀，首先，應儘速建立AI內容管理與揭露的法制框架，明確規範AI生成影像、影片與聲音的標示義務，要求創作者與平台清楚揭露內容來源，讓閱聽眾一眼即可辨識是否為AI生成；其次，針對刻意誤導、危害公共安全或涉及兒少保護的AI內容，建議政府設置檢舉管道，同時進行監管與裁罰，以遏止此種亂象持續擴散。
為使這項政策有效推動，建議政府制定規範之餘，也能提供誘因，讓社群平台主動配合政策，建立AI內容辨識與標示機制，降低誤導性AI影片的散播速度，平台業者也應強化使用者檢舉與內容審核流程，對涉及危險行為、假訊息或未標示AI生成影片，採取下架或警示措施，以善盡企業社會責任。
綜上所述，在AI技術快速演進下，制度的建立與落實，正是守住社會底線的關鍵。唯有政府積極制定規範、平台確實配合執行，再輔以教育體系加強數位素養，才能避免AI假影片泛濫，確保網路空間不被「以假亂真」的亂象所吞噬，並為國家下一代保留一個安全的資訊環境。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 7 小時前 ・ 8
曹西平哥哥首發聲！ 人趕回台灣⋯聲明只要求2點
曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。晚間曹西平的哥哥曹南平首度發聲。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 64
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 15
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 32
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 5 小時前 ・ 24
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前 ・ 22
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 42
MLB》旅美1年止步？菅野智之遭美媒毒舌：恐剩小聯盟約
前讀賣巨人王牌投手菅野智之的旅美夢想是否會「一年止步」？隨著今年球季結束，菅野智之正式成為自由球員，雖然他首年就繳出雙位數勝投，但偏高的防禦率與挨轟率，讓美媒對他的評價相當兩極。更有當地媒體直言，金鶯隊完全沒有理由優先續約，菅野若想留在美國，恐怕只能領一張「小聯盟合約」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74