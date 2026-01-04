《社論》總預算案，賴政府還想再翻車？

由於行政院片面認定在野黨推動、立法院三讀通過的軍警消調薪案違憲，並且拒絕編列此一預算，一一五年度中央政府總預算案又卡在立法院，賴清德總統甚至搬出憲法，強調「立法院須在每年十二月三十一日前完成對次年度中央政府總預算的審議」。執政黨和在野黨對槓總預算案的戲碼，在審查一一四年度總預算案時就曾經熱鬧上演過，當時賴政府信口開河一再被戳破；此番賴政府故技重施，難道還想再翻車一次？

回顧一一四年度中央政府總預算審查過程，民進黨政府一再用違憲、違反權力分立、不合理刪減與凍結等理由指責在野黨，在野黨也以編列浮濫等理由杯葛總預算，甚至要求行政院重編。儘管過程紛紛擾擾，凍刪金額創下新高，但一一四年度中央政府總歲出同樣創下歷史新高；雖然一一三年十二月三十一日之前總預算案還在立法院攻防，但也在一一四年一月二十一日完成審查；遭到凍結的預算，也陸續解凍。

廣告 廣告

持平而論，朝野在國會你來我往本屬民主政治常態，即使激烈對抗也不算罕見；但執政黨動不動就無端指控在野黨違憲，甚至以「自我打臉」的說詞抵制在野黨監督，卻是浪擲政府威信！就以在野黨刪除一一四年中央政府歲出而言，審查過程中賴政府各部會集體哭窮，統一口徑說這個沒預算、那個買不起，最後卻被戳穿每個部會獲得通過的一一四年歲出金額都高於一一三年度。賴政府「自我打臉」還臉不紅、氣不喘，果真是一皮天下無難事！

儘管如此，賴政府卻沒記取前車之鑑，對於在野黨監督一一五年度總預算，依舊打出「違憲牌」；但能否扳回一城？還是要回歸事實的檢驗。

首先，賴清德說憲法明文規定「立法院須在每年十二月三十一日前完成對次年度中央政府總預算的審議」，但不僅中華民國憲法無此條文，實務上一○二年到一一四年中央政府總預算審查過程，也只有兩年是在「每年十二月三十一日前完成對次年度中央政府總預算的審議」，這段期間有七年是民進黨完全執政立院席次過半，也包括賴清德擔任行政院長時期，賴清德如今自編憲法條文抨擊在野黨，根本就是欺騙社會！

其次，在野黨在立法院以法律案通過軍公教調薪，賴政府提出釋憲、拒不編列預算。行政院看似理直氣壯，但去年六月在野黨在立法院以法律案表決通過提高原住民保留地禁伐補償金，去年六月二十四日總統也公布了法律修正案，但行政院揚言釋憲、拒編預算，無端增添一一四年總預算審查難度；儘管賴政府態度強硬，但今年十月原民會還是依法撥付提高之後的補償金。由此可見，所謂「違憲」不但只是賴政府自說自話，而且還誤己誤人。

事實上，在野黨並非沒有讓步空間，已通過將立院院會延長到一一五年一月底，讓預算審查出現轉圜空間。至於賴政府願意發揮「政治是妥協的藝術」？還是想繼續僵持下去？全台灣選民都在看民進黨的政治智慧如何做選擇。