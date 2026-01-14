〈社論〉美國狂退國際組織，賴政府更應擔憂！

川普對多邊主義的態度清楚明瞭，就是一切「聽我的、不然走人」，這是他為國際社會尋求與美國合作所設定的條件。(路透)

美國總統川普以「與美國國家利益背道而馳」為由，宣布美國將退出六十六個國際組織，其中有三十一個聯合國體系機構，包括與各國應對氣候變遷息息相關的「聯合國氣候變化綱要公約」等，震驚國際社會。雖說此舉不代表美國會放任中共當局與俄羅斯擴大影響力，但已讓參與國際活動艱困的台灣措手不及，對向來倚靠美國支持國際參與的民進黨政府來說，尤應有所警覺。

川普重返白宮以來，先後退出多個重要國際組織，像是世界衛生組織、聯合國人權理事會及聯合國教科文組織，相當程度已削弱華府對國際組織的管控力，更與眾多民主國家產生隔閡。此外，美國是全球最大碳排放國之一，倘若川普持續拒絕接受與聯合國合作，全球要達到抑制溫室氣體與推動減碳等目標，難度恐大幅增高。

美國國務院說明川普的決定，認為這些機構「被某些行動者的利益所挾持、與美方利益相牴觸，甚至威脅美國主權、自由與整體繁榮」，未來不排除退出更多國際組織。美國在二戰後大力扶植、倡議設立這些國際機構，並且多半是最大經費贊助者，一旦退出，將對這些組織的運作與影響力帶來無可彌補及難以想像的衝擊。

外媒評論及國際觀察家普遍認為，川普的外交思維等於是十九世紀「門羅主義」的現代版，其「唐羅主義」雖非全然放棄多邊機制，卻也不再依循過去數十年的自由民主秩序為優先考量原則。就像他接受紐約時報專訪時所誇口，他的「權力僅受自己的道德限制」，甚至表示「我不需要國際法」。專訪的評論也指出，川普政府的外交政策路線「排除國際共識與建立聯盟，幾乎完全聚焦於展現美國力量與主導地位」。

換言之，川普對多邊主義的態度清楚明瞭，就是一切「聽我的、不然走人」，這是他為國際社會尋求與美國合作所設定的條件。從川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛就可得知，所有對外政策只為美國利益服務，而既然這些國際組織已經無法滿足他心中的期待，退出當然是優先選項。

這些國際組織或許存在美國國務院抱怨的弊病，以及管理不善、資源浪費和運作不佳等狀況。但川普讓美國退出國際組織的最大衝擊，不在於這些機構會馬上瓦解，而是權力真空的一連串後續效應。中國大陸與俄羅斯在旁虎視眈眈已久，美國接連退場讓這兩個專制政權不費吹灰之力就有機會擴張國際影響力，甚至還有餘裕修改典章規範，讓眾多人微言輕的小國更難抵擋強權的宰割，反而進一步削弱華府的話語權，最後導致川普設想的「讓美國再次偉大」目標落空。

賴政府不能輕視川普退群的決定，畢竟這將對我國尋求取得世衛組織（ＷＨＯ）及國際民航組織（ＩＣＡＯ）等觀察員身分的可能性，造成重大衝擊。賴政府應未雨綢繆，儘早與其他重要會員國洽商如何推進台灣參與這兩個重要機構的申請案，化解中共當局設置的阻力。

川普的單邊主義及美國優先思維，已帶給國際社會不小衝擊，退出大量國際組織、包括聯合國體系機構，也必然刺激北京和莫斯科伺機擴大其對國際組織的影響力。更值得關注的是，川普對北京與莫斯科的態度似乎是亦敵亦友，至少他積極與習近平和蒲亭改善關係，讓各國投入高度關注。各國利益不同，賴政府不能以川普喜好為政策依歸，更要警覺他退出國際組織的後座力。