（社論）美國與歐洲之間的矛盾對俄羅斯有益

美國總統川普派往俄羅斯的特使於上週在莫斯科就烏克蘭和平協議進行會談，但會談不順。不過，俄羅斯現在可以利用一個新的優勢，即：美國與歐洲之間日益加深的矛盾。

日前，川普接受Politico採訪時，再次抨擊歐洲國家的移民政策，認為歐洲國家的移民政策「軟弱」且「衰落」。尤其是幾個大國若再只知道追求政治正確而忽略移民帶來的治安惡化，並強調瑞典治安惡化的狀況。瑞典曾是歐洲最安全的地方，世界最安全的國家之一，如今已是全然不同的國度，令人難以置信。川普同時點名匈牙利、波蘭「做得很好」，這與俄羅斯的外交觀點頗為符合。

除批評歐洲移民政策錯誤導致治安惡化之外，川普亦表示，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中居於上風，烏克蘭總統澤倫斯基應該以結束衝突來努力，接受現實，不要讓戰爭繼續下去。換言之，川普認為澤倫斯基應「開始接受現實」，讓烏克蘭照正常的政治運作，舉行選舉。因為應該現在是烏克蘭舉行選舉的時候，但政府以戰爭為由不舉行選舉，川普批評這讓烏克蘭人失去選擇權。烏克蘭很久沒舉行選舉，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已不再是民主了。

上週，川普公布第二任的「國家安全戰略」（NSS），該戰略猛烈抨擊歐洲各國政府對烏克蘭的支持，指責「對戰爭抱有不切實際期望的歐洲官員」阻礙了和平協議的達成。因為絕大多數歐洲人渴望和平，但這種渴望並未轉化為政策，很大程度上反而破壞烏克蘭的民主進程。從川普的角度來看，歐洲國家對烏克蘭的支持大部分停留在「心靈」上的支持，沒有積極轉化為有效地外交政策，反而讓烏克蘭很難認清事實，拼命與俄羅斯奮戰下去。簡單來說，川普認為烏克蘭不讓步，導致談判窒礙難行，是歐洲各國的錯。

對於川普政府的批判，德國總理弗里德里希．梅爾茨（Friedrich Merz）日前在記者會反駁。梅爾茨表示，美國「國家安全戰略」報告的部分內容「不可接受」，因為歐洲國家不需要美國來「拯救歐洲的民主」。梅爾茨還提到：「證實我的判斷，即我們歐洲，包括德國，必須在安全政策方面更加獨立於美國」。德國的反駁力道強硬，清楚表態德國及歐洲國家的國家安全政策必須獨立，不能過度依賴美國的協助。不過，克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫對川普的「國家安全戰略」報告表示歡迎，並稱讚其「符合俄羅斯的願景」，強調川普和俄羅斯對話的必要性以及建立外交良好關係的重要性。此外，俄羅斯亦表示認同川普對歐洲國家移民政策的批評非常正確。說穿了，歐洲移民政策對俄羅斯的影響是：歐洲收留了烏克蘭難民，以及部份俄羅斯難民。這令俄羅斯政府感到不悅。

總結而論，美國和歐洲大國之間的矛盾，反而對俄羅斯有利。因為烏克蘭如果少了歐洲大國和美國的支持，一旦坐上談判桌，烏克蘭只有妥協的份。