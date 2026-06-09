〈社論〉美國關稅武器制度化，台灣應分散風險

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川普對等關稅被判違法之後又以301條款加徵「強迫勞動」關稅，實際功能往往是把關稅武器制度化。(路透，資料照)

日前美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）發布有關「強迫勞動」調查報告，台灣被列入恐被美國徵收百分之十至百分之十二點五關稅的六十個經濟體之一，其法源正是台灣熟悉的三０一條款。即使美國所持的理由極為牽強，但台灣也只能接受。為減緩相關衝擊，產業應儘速分散出口。

川普政府為提高關稅收入，援引三０一條款作為貿易工具。過去台灣就曾深受其害；尤其是特別三０一長期把台灣列入觀察名單，迫使台灣在智慧財產權、盜版防制、法規修訂上不斷讓步，在台美貿易談判中承受明顯壓力。

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當川普再次動用三０一並把它包裝成「強迫勞動」或「產能過剩」等名目時，實際功能往往是把關稅武器制度化，並以台灣這類高度依賴美國市場的經濟體作為優先調整對象。以此次強迫勞動調查為例，表面上係維護勞工權益，援引國際勞工組織的標準，認為受調查的六十個經濟體在未能實施和有效執行禁止進口強迫勞動產品禁令方面所採取的行動、政策和做法具有不合理或具有歧視性，以及對美國商業造成負擔或限制。

不可否認，依據「全球奴隸指數」顯示，美國是進口可能使用強迫勞動生產的產品價值最高的國家，金額近一千七百億美元。美國確實有調查的動機，以遏止相關產品進口。

當美國執行單位海關與邊境保護局（ＣＢＰ）懷疑或可能理由認為進口商品係強迫勞動生產時，得發出暫扣令扣留貨品，若有充分理由則可發布正式認定沒入貨品。但二０二五財政年度ＣＢＰ僅發出了四份暫扣令（包含台灣的巨大集團），阻擋一點六億美元商品進口，僅是全部進口強迫勞動商品的百分之零點零九，顯示川普政府並未積極調查並阻擋強迫勞動商品進口。既然美國只查到極少數的經濟體的強迫勞動商品進口，ＵＳＴＲ如何認定受調查的六十個經濟體，全數均違反強迫勞動規範，而需加徵關稅？

諷刺的是，美國本身就是強迫勞動的慣犯，特別是在強制性監獄勞動的剝削，甚至學界仿效「軍工複合體」一詞，冠上「監獄工業複合體」。近期研究顯示，川普第二任期的移民打擊與大規模監禁政策，將使監獄勞動（包括在移民拘留和私人設施中的勞動）成為填補廉價勞動力缺口的主要手段，進而使得這個問題更加嚴重。

此外，川普將關稅武器制度化縱然可增加關稅稅收，但很大部分仍是由美國消費者負擔。根據《華爾街日報》報導，川普政府在二０二五年實施的關稅政策相當於使得美國家庭平均增稅一千美元；即使不計入最新的三０一條款關稅，今年徵收的關稅也將使家庭成本增加約七百美元。

面對美國以各種名義加徵關稅，台灣最終恐怕也只能接受。二０二五年台灣對美出口比重升至百分之三十點九，二十六年來首度超越對中國大陸（含香港）的百分之二十六點六，成為台灣第一大出口國；二０二六年一至四月持續增長，美國已占台灣出口比重的百分之三十三點一，遠遠超過第二名中國大陸（含香港）的百分之二十三點七。無論任何美國新關稅，都將衝擊台灣出口，尤以難獲關稅豁免的傳統產業最為嚴峻。

過去台灣高度依賴大陸市場，民進黨痛批「把雞蛋放進同一個籃子」；民進黨執政卻過度依賴美國市場，同樣有集中化風險。尤其川普企圖將關稅武器制度化，更凸顯分散市場的必要性。