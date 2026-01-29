〈社論〉美國防戰略沒提台灣，民進黨應警惕！

川普憑著美軍優勢，一方面「消極威嚇」中國大陸，另一方面也施壓台灣必須付出更多代價。(路透，資料照)

美國戰爭部二十三日公布最新版國防戰略報告，一般認為這是去年底國家安全戰略的軍事版行動準則。這分國防戰略報告揭櫫四大任務：「保衛美國本土」、「透過實力而非對抗在印太地區嚇阻中國（大陸）」、「增加美國盟友夥伴的防衛責任」、「強化美國國防工業基礎」。值得注意的是，通篇報告竟然完全沒有提到台灣，一廂情願認定美國絕對護台的民進黨應有所警惕！

誠如許多觀察家所言，川普政府雖降低文字的嚴厲性，不再將中國大陸視為「首要安全威脅」，轉而把防衛重心移到美國本土與西半球，但並未減少對其他地區情勢變化的關注。基本上，該報告的印太戰略並不尋求與中國大陸對抗，而是將「拒止」當作展現美軍區域嚇阻能力的主要目標，並維持有利的軍事力量平衡，藉此延續美國的霸權。簡言之，川普政府並非撤回印太地區的軍事部署，而是調整戰略，要求盟友多扛起防衛責任，減輕美國需要布局全球的負擔。

相較於川普第一任期將中國大陸和俄羅斯形容成「對其他國家的經濟、外交和安全決策擁有否決權」的「修正大國」，這次版本大幅降低激烈用詞，強調川普政府有興趣與中共解放軍開啟更多軍事交流、緩和緊張局勢，並在印太地區建立權力平衡。然而，有專家認為，北京不太可能願意接受川普政府的善意，畢竟雙方軍事實力差距依然存在；習近平「不會同意任何實質性的危機管理機制」，而是企圖藉由提高美軍在印太地區可能面臨的風險，以增加解放軍的勝算。

從大國競爭的角度來看，川普並非放棄經營印太區域事務，而是以功利主義為導向，民主普世價值或道德已無法約束他。對於台海問題，川普更是憑著美軍優勢，一方面藉由「消極威嚇」手段面對中國大陸的挑戰，另一方面也施壓台灣必須付出更多代價，並且讓周邊國家深刻體會「天下沒有白吃的午餐」。

或許是出於安撫作用的平衡性安排，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在我國國防部的國防安全研究院發表演說，點出台灣位居第一島鏈的關鍵樞紐，其戰略位置加上經濟地位，「使得嚇阻台海衝突對美國、對世界，當然還有對台灣本身的安全來說都是重中之重」。顯然，雖然新版國防戰略報告沒有提到台灣，但也透過ＡＩＴ重申台灣對全球經濟的不可取代性，來強調美國對維護台灣安全及台海和平穩定的重視。

再者，賴政府提出高達一點二五兆元國防特別預算，強調台灣必須儘速提升防衛能力，才能爭取到國際社會的支持。很明顯，這些都是民進黨的精密算計，試圖藉著龐大軍購案討好川普，換取賴清德過境美國，間接印證谷立言所說的「自由並非平白得來」並非空穴來風。

當然，自己國家自己救，國家安全不能完全操之在他人之手。全台灣民眾支持合理調整國防經費，明瞭國軍應做好準備才能嚇阻犯台；但也認為固然應該備戰，避戰更是政府應盡的責任，兩岸沒必要走上財政負擔沉重的軍備競賽。

面對國際政治現實，賴清德何不以「親美和陸」保護台灣？尤其是，川普與習近平今年內可望互訪，屆時會給台海帶來何種影響，必須審慎觀察、應對。賴清德不能以為提高軍費就好，畢竟大幅降低台海衝突風險，改善兩岸關係，才是確保台灣安全的最佳策略。