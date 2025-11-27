（社論）美日中較勁與台灣問題國際化

川普、習近平十月底釜山會談未觸及台灣議題，各界揣測紛紛。十一月二十四日，《新華社》快訊報導川習通話，指習近平強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並稱川普在通話中表態「理解台灣問題對中國的重要性」。中國官媒《環球時報》刊文，強調兩國元首通話釋出的政治訊號「極為重要、極不尋常」，指中美元首在日本首相發表錯誤涉台言論的特殊背景下進行，以坦誠溝通「明確了台灣問題的重要性，表明台灣問題不容外部勢力置喙」云云，內容加油添醋，不脫宣傳套路。川習通話後川普隨即與高市通話，確認美日安保關係緊密及台海和平穩定的重要性。川普和白宮對川習通話的說明未提台灣，高市早苗廿六日與在野黨領袖會談時表示，日本「已在『舊金山和約』放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。中方媒體對川習通話關於台灣問題的解讀不同，美國財政部長貝森特受訪時說：「美國在台灣問題上的立場沒有改變。」這是美日對習近平「台灣回歸中國」的回應。

中國不滿高市「台灣有事」談話，透過黃海連續實彈射擊、海警船赴釣魚台巡航挑釁，使出經濟制裁手段、動員盟友及投訴聯合國聲討日本，成效有限，負評不少。戰略失誤重創中國形象，急欲藉美中元首對話止血，但川普低調回應，並未隨之起舞。迄今表態挺中的也只有少數威權國家，如緬甸、俄羅斯、烏茲別克、塔吉克、南非等。原因除了日本國力強大之外，中國借題發揮，也激起反感。如G七外長會議發表聲明，對中國態度轉趨強硬，堅決反對以武力或脅迫改變現狀。G二十峰會中，高市早苗與中國之外的各國領袖互動熱絡，高市在國內的支持度更創下七十二%新高。日本常駐聯合國代表山崎和之致函聯合國秘書長，強調日本政府基本方針是「專守防衛」的被動防衛戰略，「中國聲稱『日本會在尚未發生武力攻擊時就行使自衛權』，這種說法是錯誤的。」美國國務院、美駐日大使相繼發言挺日。中國想以霸凌台灣的模式脅迫日本，顯然踢到鐵板。

高市表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，就可能構成「存亡危機事態」。中國指控高市是一九四五年日本戰敗以來日方領導人「首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益」。事實上，日本政府的立場是「被動防衛」，中國對日本的威嚇應受國際譴責。台灣周邊海域是日本生命線，九成原油運輸必經台灣海峽與巴士海峽。一旦中國封鎖海域，日本能源供應立刻受重擊。日本介入台海局勢是「果」，「因」是有人破壞台海現狀，因果關係不容倒置。日本內閣會議十一月廿五日通過正式答詢書，重申台海和平穩定不僅對日本的安全保障，對國際社會整體穩定也十分重要。北京認為台灣問題是中國內政，不容他國染指；日本強調台海和平事關日本安全及國際穩定，顯示台灣問題就是國際問題。高市重申「舊金山和約」，呼應美國今年九月有關「台灣地位未定論」說法，突顯台灣非中國一部分的事實。