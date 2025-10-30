（社論） 美日安保再深化 川習會倉促散場

川習會登場前一刻，川普宣布他已指示戰爭部「立即」展開測試核武器。這是美國三十三年來首次進行核試，發布時間點詭異。川普發文說，美國「擁有的核武器比任何其他國家還多」，中國則是「遠遠落後排在第三」。川普強調，雖然痛恨發展核武，但面對國際局勢，他別無選擇。昨天川習會時間比預計少一半，亦不尋常。會後，川普返國在空軍一號上接受媒體提問時表示，他預計四月訪問中國，習也會找時間訪問美國。 基於中方表達將致力於處理芬太尼，川普決定調降十％關稅。至於台灣議題，川普說，雙方完全沒有討論到。相較於川習會倉促散場，川普廿八日與日本首相高市早苗的會談，含蓋層面既深且廣，對印太和平與台海安全，影響深遠。川普強調，美日關係將是一段「比以往任何時候都更加牢固的關係」，他告訴高市，「任何需要幫忙的事，只要是我能為日本做到的，我們都會全力以赴，我們是最強勁的盟友」。高市在記者會表示，她與川普「雙方再次確認了台灣海峽和平穩定的重要性」。

高市表示，日美同盟是日本外交和安全保障的基石，日本也是美國在印太地區不可或缺的合作夥伴。她和川普共同確認，日美將進一步加強同盟的威懾力和應對能力，一定能將日美同盟提升到新的高度；日美雙方同意共同努力，實現前首相安倍晉三提出的「自由開放的印度－太平洋」願景，進一步促進日美韓、日美菲、日美澳印等志同道合國家之間的合作。國安局長蔡明彥到立法院報告東亞情勢，會前受訪表示，美日峰會展現加強美日安保決心，強化美日安保已成為高市早苗的施政主軸，對區域安全穩定是正面助力。高市一直倡議美日加上其他理念相近的國家，應該要有準安全合作、準安全同盟戰略。在穩固的美日安保下所延伸出來的美日加Ｎ，有可能反映在供應鏈安全、應處灰色地帶騷擾等，國安局有在進行這方面的戰略溝通。高市還提到，她與川普對於「圍繞中國的各項議題」，進行了意見交流。隨同訪日的國防部長赫格塞斯與日本防衛大臣小泉進次郎會談時明確表示，美日同盟對「嚇阻中國軍事侵略」至關重要，他期待與日本肩並肩，持續強化同盟關係。

高市早苗的柔性魅力，令人刮目相看。她廿一日就任首相，廿七日迎來川普。首腦會談不卑不亢，柔中帶剛，將「安倍路線」發揚光大，展露世界級領袖的風采。會談前，高市轉交安倍愛用的高爾夫球桿，會談時提到安倍種種，引來川普對故友的懷念，氣氛感人，與會者聞言鼻酸。會談後，白宮攝影官拍攝的高市挽著川普手臂走下迎賓館階梯黑白照，在網路上瘋傳，女性首相的優雅氣質，令人驚艷，為日美同盟開啟美好新頁。午餐會上，川普主動要高市稱他「唐納（Donald）」，並改稱她「早苗（Sanae）」。川普與安倍過去以名字互稱，表達友好情誼。安倍二○二一年提出「台灣有事即日本有事」，他倡議的「自由開放的印度－太平洋」願景，如今滿血回歸。政治家的遠見，澤披後世。