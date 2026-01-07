《社論》美軍成功逮捕馬杜洛 我軍慎防中共突襲戰

媒體報導，美國出動一百五十架軍機，深入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛，僅僅耗時不到三個鐘頭，就順利帶回馬杜洛夫婦，消息一出震驚世界各國，也讓人一睹美軍超強的軍事實力，但也令外界十分擔憂，中國解放軍是否擁有類似能力？是否能夠執行類似行動？

首先，看一下美國與委內瑞拉的距離，從佛羅里達州至委國，路線長達一千八百公里，這麼長的距離之下，美國海軍航行需要數日之久，但為何委國絲毫不知大難臨頭？這就是美軍實力駭人之處，能夠快速佈署、無聲無息接近目標，等到靠近目標就利用「情報」直搗黃龍，馬杜洛總統被捕之際還在睡夢中。

美國情報超級強大，硬體上，從海底潛艦到太空衛星，都能悄悄收集各種情報，人力上，中央情報局也是世界知名組織，擁有十分優秀情報人員，美軍採取行動之前，早已摸得一清二楚，怎麼抓人怎麼離開，多少時間完成任務，美軍特種作戰三角洲部隊都有詳細規劃。

但委內瑞拉為何如此不濟？其實委國國土面積廣大，九十一萬六千餘平方公里，人口二千八百餘萬人，但國力不夠強大，軍事裝備來自俄羅斯、中國，主力戰機為蘇愷三十，共有十四架左右，加上俄製S-300防空飛彈，甚至還有中國先進米波雷達，專門鎖定先進匿蹤戰機，結果全都攔不住超強的美軍。

再來看看台海局勢，台灣距離大陸一百二十多公里，如果台海爆發戰爭的話，中國解放軍是否會偷學美軍戰法？其實中共十年前軍演項目，早將我國總統府納入演習項目！根據媒體報導，內蒙古自治區朱日和基地，裡面就有類似總統府建築物，一比一大小總統府建築物，解放軍在此執行作戰訓練，後來面積持續擴大數倍，就連博愛特區都被複製出來，外界推測這是模擬斬首作戰。

雖然外界質疑中國的軍方動作，但中方回應只是例行軍事演習。中共早有類似演習項目，我軍應慎防中方突襲戰，畢竟兩岸相隔台灣海峽，解放軍若有相關動作，我軍反應時間非常短，這麼短的反應時間，考驗陸海空三軍實戰能力，因此，我方應加強反突襲、反斬首、反登陸等軍事訓練，以便杜絕解放軍各種侵略手段。