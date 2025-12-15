〈社論〉美「台灣保證實施法」 賴勿過度樂觀

美國總統川普12月2日簽署美國參眾兩院通過的「台灣保證實施法」。圖為川普步下軍機的一刻。（路透社）

美國總統川普二日簽署美國參眾兩院通過的「台灣保證實施法」，要求國務院至少每五年檢視、更新與台灣交往的相關規範指引，並永久延長現行要求、找出解除美台互動「自我設限」的契機。對此，賴清德政府深感振奮，因為該法案的通過不僅傳達兩黨的共同支持，也意味著可能會打破中華民國與美國自一九七九年斷交以來，兩國互動的各項限制，意義實屬重大。

總統府隨即回應歡迎與感謝，認為該法案是台美關係堅實象徵。外交部長林佳龍也表示，這是川普上任後的首個友台法案，讓「疑美論」不攻自破，也代表著台美可互相到「聯邦機關洽公、到代表處互動，預期台美行政交流會有所提升」。很顯然，綠營一片叫好聲，咸認台灣在華府的地位定將水漲船高，所有雙邊往來不再受到中國大陸的干擾，更會對其他國家產生蝴蝶效應，進而正視台灣的存在。

平心而論，該法案生效確實能有效提升台美互動，也應該會為希望深化與台灣往來的其他國家注入強心針，特別像是日本及歐盟等國都可能隨著修改與台灣往來的限制。基本上，各國礙於一中政策，皆與我國維持非官方關係，除了限制雙方互動的官員層級，也使得彼此交流都停留在經貿文教等關係，避免激怒中共。不過，這種非正常情況隨著國際社會日益提高對中國大陸勢力擴張的戒心，逐漸有所鬆動。

國務卿盧比歐向以友台立場著稱，相信他應會儘速研擬解除美台交往限制的新規範，進一步深化與台灣互動的層級，至少不會受到舊制度過往自我設限的干擾，更不再屢屢受制中共阻撓，對台美關係正常化將是重要一大步。當然，我們樂見台美關係進一步昇華，從過去行政命令逐步形成法律規範，卻不能就此樂觀以為未來將沒有任何障礙，畢竟華府仍須留意北京的強烈反彈，這是台灣必須面對的國際現實與結構性制約。更重要的是，台灣應避免成為美陸之間的棋子或籌碼，才不會被當成可利用或丟棄不可惜的替代品。

最明顯的例子就是賴清德總統過境美國本土的相關安排，據傳因為川普不希望觸怒習近平，使得台美雙方無法就過境城市達成共識而遭擱置，連帶也影響我國與中南美洲邦交國的互動。這是一連串外交效應，賴政府切莫輕忽，更不該為顧及總統顏面，罔顧友邦力挺我國的傳統邦誼。

必須指出，林佳龍說該法案允許台美可在聯邦機關、代表處互動是正確解讀，但仍有待美方釋出善意才得以施行，因為主動權仍在主管單位國務院手中。自美國國會於二０一八年通過「台灣旅行法」後，台美互動其實已快速質變，只是礙於中共壓力，美方不得不以逐步鬆綁的方式推進。事實上，已故駐美代表沈呂巡大使早於馬英九主政期間，就曾進入國務院拜會，甚至在雙橡園舉行升旗典禮，只是雙方有不張揚的默契。

民進黨不能因該法案通過就自得意滿，更不能誤以為美陸關係惡化就是台灣的機會。倘若賴政府能趁勢改善兩岸關係，增加彼此互信基礎，定能為我國國際空間打開新局面。別忘了，國際關係是互信互利的往來，若台灣無法有效管控台海現狀，希望各國力挺無非是緣木求魚。外交工作是漫長且無聲無息的試煉，歷經不同政黨與朝野共同努力及第一線外交人員的辛勤耕耘，才有今天豐碩果實。