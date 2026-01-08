〈社論〉習李會各有盤算，美陸地緣競爭未解

李在明（左）訪問北京會晤習進平（右），但他能否通過川普和習近平左拉右扯的考驗？(路透)

南韓總統李在明日前對中國大陸進行四天訪問，除了出席在北京舉行的「中韓商務論壇」，並與中國大陸國家領導人習近平會晤，兩人一起見證雙方相關部門簽署十四項經貿備忘錄，也推進商務部長會議制度化。這是李在明穩固南韓與日本雙邊關係之後，再次展現靈活務實的外交手腕；習近平也趁勢拉近彼此互動，頗有挑戰美國地緣政治霸權和壓制日本首相高市早苗之意。

李在明去年六月當選南韓總統時，就傳出他將大幅改變南韓外交路線，美國、日本都表擔憂；相對的，中共當局和北韓則對他抱持期待。但鑑於國際現實與國內政治壓力，李在明適度調整其「親中」路線，強調「美韓同盟」及韓日安全合作機制對維護東北亞區域安全的重要性。因此，他主持的ＡＰＥＣ峰會不僅順利完成，同時也與美國總統川普、高市早苗和習近平個別會談，讓他的「實用外交」發揮最大功效。

若說這次習李會各有盤算並不為過。李在明率領兩百多位南韓企業家參與商務論壇，無非就是希望北京解除禁韓令、穩定供應鏈、推動高新科技產業共同研發，讓雙方能開拓新的合作領域，還形容今年是「韓中關係全面復甦元年」。習近平著重於歷史記憶和大國競爭的拉扯，希望南韓做出「正確戰略選擇」，共同捍衛二戰勝利成果及維護東北亞和平穩定。論者認為，習近平試圖弱化美日韓聯盟以及華府在東亞的影響力。

在李在明出訪中國大陸之前，北韓先發射數枚彈道飛彈示威，接著又有北京要求他表態反台獨的報導，雖遭首爾拒絕，但重申南韓既定的「堅持一中」立場。很顯然，李在明希望爭取習近平協助朝鮮半島無核化，而陸方則期望南韓淡化美韓軍事同盟，在雙方各有所需、沒有共識之下，這次峰會仍難對雙邊關係達成突破性進展。韓媒推測，李在明返國後將落實此行成果，並且繼續加強與中共當局溝通。

平心而論，習近平和李在明都有個最大心結，那就是美國在東北亞無可動搖的影響！為了競逐大國地位，習近平希望藉由經貿牌離間周邊國家與美國的關係，只不過其向外擴張的企圖已引發各國的警惕。反之，李在明雖有意趁川普猛打關稅戰之際，讓南韓企業擴張大陸市場版圖，但顧忌南韓安全和美方軍事壓力，只能選擇與北京保持一定距離，至少不要觸怒川普。

根據「日經亞洲」報導，駐韓美軍司令布朗森去年底曾表示，「駐韓美軍部隊將擴大行動範圍到朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰備系統」，印證了多年來的傳聞。此舉雖是華府尋求針對北韓及中共當局的嚇阻力，卻給首爾增添不小壓力，畢竟南韓絕不希望被牽扯進台海衝突，這也是北京持續施壓的重要因素。

南韓曾與中共當局維持穩定交往，近年卻因安全議題滋生嫌隙。南韓希望能在維持韓美日的安保合作基礎上，強化與中國大陸的經貿關係。然而，李在明能否通過川普和習近平左拉右扯的考驗，將決定他總統任期是否能夠安穩過關。

希臘哲學家修昔底德曾說，「強者為所欲為，弱者逆來順受」。國際政治始終都是依循叢林法則的大國遊戲，聰明的小國要懂得順勢而為、安全存活，僵化且無視於現實環境的路線往往招惹禍端。看到李在明以靈活務實的外交手腕應對美陸競爭，賴清德學到了嗎？