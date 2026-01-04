〈社論〉習近平重申和統 賴清德如何回應？

從習近平新年談話可嗅出端倪，台灣問題並非他今年政策重心，只要兩岸關係沒有出現重大分歧，中共得以專注於與美國的大國競爭和內部經濟發展。（路透）

中國大陸東部戰區剛結束圍台軍演，中共最高領導人習近平隨即發表新年談話，表示大陸整體表現迎難而上、經濟頂壓前行，不僅展現強大韌性和活力，順利完成經濟社會發展主要目標，更藉著全球治理倡議引領人類命運共同體。他還提到今年辦了不少大事，包括紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年，也設立台灣光復紀念日等，強調「統一大勢不可阻擋」，將有信心以「一國兩制」方式推進。

對於習近平的和戰兩手策略，賴清德總統不能輕忽、更不該漠視，要以智慧與遠見積極回應。我們當然反對中共以非和平方式脅迫台灣，更不可能接受矮化中華民國、依其「一國兩制」架構為兩岸統一的唯一選擇。然而，面對中共步步進逼，賴政府須尋求更有效的應對之道、而非消極回應，甚至藉由「抗中保台」抹紅在野黨並趁勢鞏固政權，全然沒有為維護台海和平穩定肩負起責任的擔當，而是一己之私的算計。

事實上，從習近平新年談話可嗅出端倪，台灣問題並非他今年政策重心，只要兩岸關係沒有出現重大分歧，中共得以專注於與美國的大國競爭和內部經濟發展。依其對台政策思維，中共不會過度擔心賴清德敢鋌而走險宣布法理台獨，但對於任何有害於兩岸往來或融合的舉措，必將嚴厲回應。因此，北京以圍台軍演回應美國對台軍售案，也藉由強硬回擊手段，施壓日本不要在台海問題走偏鋒，就是要向各國證明，他有能力管控並防堵外部勢力介入。

習近平不急著推進兩岸政治談判，因此以民族情感與歷史趨勢為談話主軸向台灣喊話，至少沒有咄咄逼人的姿態，取而代之的是從民族歷史建構追求兩岸統一的合法性。因此，若想理解中國大陸對台政策方向，除了習近平的指導方針，賴政府更不能忽略國台辦主任宋濤的新年賀詞。

宋濤除了重申堅決反台獨的官方既定立場，也不忘記藉由惠台措施釋出善意。他表示，陸方將持續推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，更表示願意在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，同台灣各政黨與團體「就兩岸關係和國家統一開展對話協商」。按此邏輯推論，中共明顯軟化兩岸關係的立場，不再堅持我方必須依其兩岸關係定位，作為恢復官方溝通對話機制的前提。

由此觀之，若賴政府能把握這一難得契機，以中華民國憲法之兩岸定位回應，或許能爭取重啟兩岸協商管道的空間，至少讓台海戰爭陰霾消退、衝突風險降溫，讓兩岸關係得以重返正常往來的軌道。台灣當然不能放棄自我防衛能力，但維護和平絕非僅有備戰一途，避戰更應是主政者最優先選項。

簡言之，若賴清德能從民族情感和歷史回顧切入，重新定義民進黨眼中的兩岸關係，定能為當前台海互動帶來前所未見的大突破。中共有其兩岸關係的堅持，但我方亦可提出符合憲法及國家利益的兩岸論述，並藉此尋求拉近距離、消弭歧見的各種可能性。如果賴政府願意朝這方向啟動兩岸和解，相信能根除衝突風險。

主張兩岸和平共存絕非自我矮化、更不是投降，而是給兩岸人民和平相處的機會。誠如國民黨主席鄭麗文所言，團結的台灣讓國家正常運轉，維繫兩岸和平更是朝野的共同責任。若兩岸能捐棄前嫌、展開對話，定能共同開創永續和平，深盼賴總統不要放棄難得契機！