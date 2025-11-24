〈社論〉能否精誠合作才是藍白合成敗關鍵
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前會晤，雙方同意兩黨智庫對接，最晚明年三月前談定九合一選舉協調提名機制。這對藍白合當然是好的開始，但兩黨理念雖然大致相近，政策卻未盡相同，選舉更各有本身考量，未來能否真正精誠合作？才是成功與否的關鍵。
二０二四總統大選前，藍白原已達成合作協議，但柯文哲事後反悔，以致功敗垂成，不僅讓賴清德以百分之四十點零五的票數當選，也讓許多不滿民進黨執政的國人為之扼腕嘆息。
過去一年多來，國民黨與民眾黨在立法院合作無間，個別議題雖偶有歧見，但重大表決時兩黨立場一致，無論法案、預算或人事案都聯手合作。大罷免期間，民眾黨也未置身事外，在投票時暗助國民黨，若干地區國民黨立委得票數反而超過其當選票數即足以證明。如今兩黨從國會合作擴大到地方選舉，符合大多數國人期待。
然而，藍白合二點零的正式啟航，其實也是挑戰的開始。因為兩黨以往在國會雖然合作大於競爭，至今尚未出現重大矛盾，但在若干關鍵議題上，鄭麗文與黃國昌的意見卻有差異。以國防預算為例，鄭麗文強調，台灣無法承擔將國防預算提升至ＧＤＰ百分之三以上，堅決反對提高國防預算提升至ＧＤＰ百分之五，認為「若兩岸和解，就不需要把錢投資在軍備」；黃國昌則表示，民眾黨支持在捍衛國安的原則下，提升自我防衛能力，並讓台灣國防預算達到ＧＤＰ百分之三。
在兩岸方面，鄭麗文強調九二共識是不可或缺的重要政治基礎，是兩岸的「通關密碼」，唯有接受九二共識才能保障台灣的生存；黃國昌則直說「從民眾黨的角度來看，九二共識不存在」。柯文哲更認為「不能說只有九二共識，才是兩岸不打仗的方法」！這些分歧一時或許不會發酵，但在民進黨的挑撥離間和媒體的煽風點火下，會不會激化？不免令人擔心。
再者，明年二月民眾黨八名不分區立委將集體換人，黃國昌也將卸任，兩黨合作的關係會不會發生變化？分進合擊的默契會不會持續？在在都有待觀察。
選舉方面，儘管二０二四年總統大選中柯文哲得票百分廿六點四六，民眾黨在不分區政黨票斬獲百分之廿二點零七；但二０二二年地方選舉中，民眾黨除一席縣市長外，只當選六名直轄市議員和八名縣市議員，得票率剛好百分之四，顯示民眾黨基層實力相對薄弱。這次九合一選舉，國民黨大概率會讓出新竹市，民眾黨鎖定的新北市、宜蘭市與嘉義市就成為重要指標。擁有四百萬人口的新北市，國民黨絕不會讓，黃國昌也保證如果民調落後「不會扯後腿」，問題應該不大。
值得顧慮的是，宜蘭和嘉義兩地，國民黨和民進黨實力在伯仲之間，從二０一六年以來都是國民黨贏得縣市長而民進黨贏得立委，這次如果藍白不合，國民黨沒有必勝把握，而且也會影響到未來的合作。
毫無疑問，明年九合一選舉藍白合的必要性與迫切性不大，但二０二八年如果藍白不合、各自為戰，那麼賴清德必然坐收漁利。問題是，二０二六年藍白合能否落實，攸關二０二八年藍白合能否成局，所以如何透過合情合理的機制，產生最強人選固然重要，如何讓雙方陣營的支持者能夠接受？中間選民能夠認同？毋寧更為要緊。
